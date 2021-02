Rilasciato da Netflix il trailer di “Amend:The Fight for America” con Smith

Secondo quanto affermato da Collider, La docuserie Netflix “Amend: The Fight for America” sarà divisa in sei parti e includerà anche Pedro Pascal, Samuel L. Jackson, Diane Lane e altre celebrità.

L’emozionante trailer di “Amend: The Fight for America”

Netflix ha rilasciato l’emozionante trailer di “Amend: The Fight for America”, una docuserie divisa in sei parti con Will Smith.

“Amend: The Fight for America” esplora il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che, nel 1868, ha promesso libertà e uguale protezione per tutte le persone, come il più duraturo segno distintivo della democrazia americana. Prodotta e condotta dall’attore nominato all’Oscar, Will Smith, e dallo scrittore vincitore di un Emmy Larry Wilmore.

La docuserie condurrà gli spettatori attraverso la storia della nazione cercando di spiegare il vero significato del 14° emendamento e, come è stato interpretato legalmente, socialmente dal 1868.

Smith e le altre celebrità della docuserie

In “Amend: The Fight for America”, con Will Smith come guida costante nella sua narrazione potremo vedere un mix di filmati d’archivio, interviste e anteprime di letture di famosi personaggi pubblici che parlano a favore o contro il quattordicesimo emendamento.

Nella docuserie appariranno celebrità come Samuel L. Jackson, Mahershala Ali, Yara Shahidi, Pedro Pascal, Randall Park e Diane Lane.

Smith, durante l’intervista, ha voluto sottolineare l’importanza di questa speciale docuserie, che esamina un’ideologia fondamentale per il passato, il presente e il futuro della nostra nazione, affermando:

“Sono onorato di far parte di questo progetto Netflix. Stiamo vivendo giorni senza precedenti come società, come paese e come famiglia umana. Credo che la coltivazione della comprensione personale e storica sia la scintilla imperativa che accende le fiamme della compassione e della guarigione disperatamente necessarie. Come americani, ci sforziamo di formare un’unione più perfetta che stabilisca veramente la giustizia e l’uguaglianza per tutti. Credo che una comprensione più profonda del 14° emendamento sia un punto di partenza fondamentale. La nostra speranza con questa serie è di illuminare la bellezza che è la promessa dell’America e di condividere un messaggio di connessione e di umanità condivisa in modo che saremo in grado di comprendere meglio e celebrare le nostre diverse esperienze come americani e promuovere il progresso verso la vera uguaglianza promessa a tutte le persone dal 14° emendamento. Sono grato a Netflix e al fenomenale gruppo di persone che si sono riunite sia davanti che dietro la telecamera per aiutarci a raccontare questa storia”.

Erika Zagari

03/02/2021