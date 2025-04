Riferimento a Elden Ring nel finale di Solo Leveling 2: il segreto svelato da Aleks Le

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La seconda stagione di Solo Leveling ha catturato l’attenzione di milioni di fan, chiudendo con un finale che ha lasciato il segno. Aleks Le, il doppiatore inglese di Jinwoo, ha recentemente rivelato un interessante omaggio a Elden Ring, un videogioco di grande successo. Questo riferimento, esclusivo del doppiaggio inglese, offre un ulteriore spunto di discussione tra gli appassionati dell’anime e del gioco, creando un ponte tra due forme di intrattenimento.

Il successo di Solo Leveling e l’evoluzione di Jinwoo

La seconda stagione di Solo Leveling si è conclusa lo scorso marzo, raggiungendo traguardi significativi nel panorama degli anime. La storia ha seguito il protagonista Jinwoo, che ha intrapreso un percorso di trasformazione da cacciatore a Necromante, conquistando il titolo di Shadow Monarch. Durante questa stagione, gli spettatori hanno assistito a momenti chiave, come il superamento del Red Gate e la battaglia epica sull’isola di Jeju. Un elemento centrale della trama è stato il tentativo di Jinwoo di salvare sua madre, che giaceva in un sonno eterno. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie all’Elisir della Vita, un ingrediente prezioso ottenuto dopo numerosi sforzi nel Castello dei Demoni.

Il finale della stagione ha suscitato grande attesa tra i fan, i quali ora attendono notizie sulla terza stagione. Aleks Le ha commentato che il ritorno di Solo Leveling non avverrà a breve, alimentando ulteriormente l’interesse e la curiosità del pubblico.

Il riferimento a Elden Ring nel finale

Nel gran finale della seconda stagione, Jinwoo si trova di fronte a un portale misterioso apparso in mezzo alla strada. Nonostante la regola che richiederebbe la presenza di almeno dieci cacciatori per affrontare la sfida, Jinwoo decide di affrontare il pericolo da solo. Quando un assistente tenta di fermarlo, il protagonista risponde con decisione: “Lascia che lo affronti da solo.” Questo momento, apparentemente semplice, nasconde un omaggio a Elden Ring che solo gli spettatori del doppiaggio inglese possono cogliere.

Aleks Le ha confermato che la frase è un chiaro riferimento a “Let Me Solo Her”, un noto giocatore di Elden Ring famoso per la sua abilità nell’aiutare altri giocatori a sconfiggere Malenia, una delle boss più temibili del gioco. Armato di due katane e con un vaso in testa, il personaggio di “Let Me Solo Her” è diventato un’icona tra i fan, e il suo spirito di sfida è stato richiamato nel finale di Solo Leveling.

Un tributo che unisce due mondi

Questa rivelazione di Aleks Le non è solo un semplice riferimento, ma rappresenta un tributo personale del doppiatore, che ha voluto regalare ai fan un momento di connessione tra il mondo di Solo Leveling e quello di Elden Ring. La scelta di inserire un omaggio così specifico dimostra la creatività e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano il doppiaggio e la produzione dell’anime. La fusione di questi due universi, apparentemente distanti, sottolinea come la cultura pop possa interagire e influenzarsi reciprocamente, creando esperienze condivise tra diverse forme di intrattenimento.

Con l’attesa per la terza stagione che cresce, i fan di Solo Leveling possono ora apprezzare questo piccolo segreto, un elemento che arricchisce la narrazione e rende l’esperienza di visione ancora più coinvolgente.

