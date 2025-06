Ridley Scott si allontana dal franchise di Alien: il futuro della saga rimane incerto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per le ultime dichiarazioni di Ridley Scott riguardo al futuro della saga di Alien. Nonostante le voci su un possibile nuovo film, il leggendario regista britannico sembra prendere le distanze dal progetto, lasciando i fan con molte domande. Le sue parole, rilasciate in un’intervista a ScreenRant, fanno riflettere sul destino di un franchise che ha segnato la storia del cinema di fantascienza.

Ridley Scott e il futuro di Alien

Nel novembre scorso, il The Hollywood Reporter aveva accennato a un nuovo film di Alien diretto da Ridley Scott, suscitando l’interesse di molti appassionati. Tuttavia, in una recente intervista, il regista ha espresso dubbi sulla sua volontà di continuare a lavorare con gli xenomorfi. Scott, che ha mantenuto il controllo creativo della saga attraverso la sua casa di produzione Scott Free, ha rivelato di sentirsi stanco riguardo al franchise.

“Il franchise si sta diffondendo a macchia d’olio”, ha dichiarato Scott, evidenziando come la qualità delle pellicole successive a Alien: Resurrection non abbia soddisfatto le sue aspettative. Secondo il regista, i film di James Cameron e il suo stesso lavoro erano di alto livello, ma gli altri capitoli non hanno raggiunto lo stesso standard. Scott ha paragonato l’importanza di Alien a quella di altre saghe iconiche come Star Trek e Star Wars, sottolineando come il primo film di George Lucas abbia avuto un impatto fondamentale sul linguaggio cinematografico.

La nascita di Prometheus e Alien: Covenant

Ridley Scott ha anche parlato del suo tentativo di riportare in vita il franchise con Prometheus, un film che ha scritto da zero insieme a Damon Lindelof. “Il pubblico ne voleva di più”, ha affermato, riferendosi all’accoglienza positiva di Prometheus e del successivo Alien: Covenant. Nonostante il successo di questi film, Scott sembra ora ritenere di aver fatto abbastanza per la saga. “Spero che la saga vada oltre quello che abbiamo fatto in passato”, ha aggiunto, lasciando intendere che potrebbe essere giunto il momento di passare il testimone.

Progetti futuri per Alien

Nonostante le incertezze riguardo alla direzione futura del franchise, i fan possono comunque aspettarsi nuove uscite. La saga di Alien tornerà con la serie tv Alien: Pianeta Terra, prevista per il 13 agosto, e con il film Alien: Romulus 2, diretto da Fede Alvarez. Questi progetti potrebbero rappresentare una nuova era per il franchise, con storie e personaggi che potrebbero attrarre sia i vecchi fan che nuovi spettatori.

La situazione attuale del franchise di Alien è quindi caratterizzata da un mix di nostalgia e incertezze. Mentre Ridley Scott sembra prendere le distanze, il futuro della saga potrebbe riservare sorprese e nuove avventure per gli amanti della fantascienza.

