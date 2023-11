Ridley Scott insulta i francesi, ma loro gli regalano un successo al box office: il fenomeno di Napoleon in Francia

Nei giorni che hanno preceduto l’uscita in sala di Napoleon, Ridley Scott e la critica francese hanno messo su un bel teatrino, fatto di botta e risposta senza freni, che di fatto ha molto divertito il pubblico a casa.

Infatti, la critica francese ha decisamente smontato il film del regista di Hollywood, definendolo addirittura quasi una rom-com sotto l’Impero napoleonico. Si tratta di parole che non hanno decisamente fatto piacere al regista, il quale non ha mancato nel rispondere in tono piccato e preciso, con questa frase, ormai diventata virale:

“Ma che ne sanno i francesi? Non piacciono a nessuno, nemmeno ai francesi stessi.”

Insomma, tutto ciò avrebbe fatto preludere un flop del film Napoleon in Francia, ma in realtà la tendenza è stata decisamente diversa da quello che ci si aspettava.

Il successo al box office francese

Napoleon è uscito al cinema il 23 novembre 2023, contemporaneamente nelle sale di tutto il mondo. Ebbene, anche in Francia è arrivata la storia del celeberrimo imperatore, ma nonostante tutti i presupposti, è stato un vero e proprio successo.

Solo dal giorno di debutto, il film ha incassato circa 1 milione di euro, posizionandosi al quarto posto tra i film hollywoodiani con esordio di maggio successo in Francia. In totale, pare che il film abbia contato circa 120mila spettatori da quel mercoledì, arrivando a stravolgere tutti i presupposti che si erano creati data la diatriba iniziale.

Insomma, dopo Barbie, Oppenheimer e Killers of the Flower Moon (che lo supera veramente di pochissimo), Napoleon si posiziona in un punto della classifica inaspettato, ma non troppo in realtà. Il grande successo del film di Ridley Scott era sicuramente preannunciato, l’hype e la curiosità che vi giravano intorno erano di certo noti.

Alla fine dei conti, Ridley Scott vive in Francia ormai da molti anni e, nonostante le battutine e le frecciatine di questi ultimi mesi, i francesi lo apprezzano come tutto il resto del mondo.