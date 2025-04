Ridley Scott inizia le riprese di The Dog Stars: il set si sposta in Friuli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista Ridley Scott, noto per le sue opere iconiche come Blade Runner e Alien, è pronto a tornare sul set per il suo nuovo progetto cinematografico, The Dog Stars. Questo film, che si basa sul romanzo post-apocalittico di Peter Heller, avrà come location anche l’Italia, in particolare la suggestiva foresta del Cansiglio, situata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra gli abitanti della zona, che si preparano a vivere un’esperienza unica legata al mondo del cinema.

La scelta della foresta del cansiglio

La foresta del Cansiglio è stata selezionata come una delle location principali per le riprese di The Dog Stars. Questa area, caratterizzata da una natura incontaminata e paesaggi mozzafiato, offre un’ambientazione ideale per il film, che esplora temi di sopravvivenza e resilienza in un mondo devastato. La decisione di girare in questo luogo è stata confermata da vari quotidiani locali e nazionali, che hanno riportato l’entusiasmo della produzione per le bellezze naturali del Friuli.

La troupe cinematografica arriverà nei prossimi giorni e si stabilirà a Polcenigo, un comune situato nelle vicinanze della foresta. L’intera produzione ha prenotato tutti i 140 posti disponibili in un albergo della zona per un’intera settimana, dal 12 al 19 maggio. Durante questo periodo, l’accesso al bosco dei Dogi sarà limitato, poiché l’area sarà trasformata in un set cinematografico. Questo cambiamento avrà un impatto significativo sulla comunità locale, che si sta preparando ad accogliere i membri della produzione e a vivere l’atmosfera di un vero set hollywoodiano.

Dettagli sulla produzione e sul cast

The Dog Stars ha un budget di circa 100 milioni di dollari e sarà distribuito da 20th Century Studios e Disney. Il film vanta un cast di attori di alto profilo, tra cui Jacob Elordi, Margareth Qualley, Josh Brolin e Guy Pearce. Quest’ultimo torna a collaborare con Ridley Scott dopo aver recitato in diversi film della saga di Alien, consolidando così un legame professionale di lunga data tra i due.

Oltre alle riprese nella foresta del Cansiglio, la troupe prevede di girare alcune sequenze anche nella zona del Lago di Bordano il 29 aprile. Questa varietà di location contribuirà a creare un’atmosfera ricca e coinvolgente, in linea con il tema del film. La scelta di girare in Friuli non solo mette in risalto le bellezze naturali della regione, ma offre anche un’importante opportunità per il settore turistico e cinematografico locale.

L’attesa per il film

L’attesa per The Dog Stars è palpabile, sia tra i fan di Ridley Scott che tra gli abitanti della zona. La produzione di un film di tale portata rappresenta un evento significativo per il Friuli Venezia Giulia, che avrà l’opportunità di farsi conoscere a livello internazionale. La presenza di una troupe cinematografica di alto profilo può anche stimolare l’interesse per il turismo nella regione, attirando visitatori che desiderano esplorare i luoghi in cui è stato girato il film.

In questo contesto, la comunità locale si sta preparando a vivere un’esperienza unica, che potrebbe portare a future collaborazioni tra il mondo del cinema e il territorio. Con l’inizio delle riprese, il Friuli si prepara a diventare un palcoscenico per una storia che promette di affascinare il pubblico di tutto il mondo.

