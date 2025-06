Ridley Scott in piena attività: nuove riprese per “The Dog Stars” e un biopic sui Bee Gees

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ridley Scott, uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo, è attualmente impegnato nelle riprese del suo nuovo film “The Dog Stars”. Questo progetto, un ambizioso film post-apocalittico, vede nel cast attori di spicco come Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley. A 87 anni, Scott dimostra di avere una straordinaria energia e determinazione, nonostante l’età avanzata. Le riprese di “The Dog Stars” sono in fase di conclusione e il regista ha già pianificato il suo prossimo lavoro, un biopic dedicato ai leggendari Bee Gees.

Le riprese di “The Dog Stars” e il futuro di Ridley Scott

In un’intervista rilasciata a Collider, Ridley Scott ha rivelato che le riprese di “The Dog Stars” si concluderanno a breve. Questo film, che promette di essere un’esperienza intensa e coinvolgente, è atteso con grande curiosità dal pubblico. Scott ha confermato che, una volta terminate le riprese, si dedicherà immediatamente a un nuovo progetto: un film biografico sui Bee Gees, previsto per novembre 2025.

Il regista ha sottolineato l’importanza di questo nuovo lavoro, affermando: “Girerò un altro film a novembre, il film sui Bee Gees“. La produzione e distribuzione del biopic sarà affidata alla Paramount, un’azienda con cui Scott ha già collaborato in passato, come nel caso di “Il Gladiatore 2”. È interessante notare che il progetto sui Bee Gees era stato inizialmente rinviato a causa di disaccordi tra il regista e la Paramount, ma ora sembra che i problemi siano stati risolti.

Il cast e le aspettative per il film sui Bee Gees

Attualmente, il cast del film dedicato ai Bee Gees non è ancora stato ufficializzato. Tuttavia, Ridley Scott ha rivelato di avere già ricevuto numerose richieste riguardo ai possibili attori che potrebbero interpretare i famosi membri della band. “Ho già molte richieste su quei nomi. E no, non posso dire chi sono”, ha dichiarato il regista, lasciando intendere che ci sono già delle trattative in corso.

Il biopic sui Bee Gees si preannuncia come un progetto di grande rilevanza, considerando l’impatto che la band ha avuto sulla musica pop e disco degli anni ’70 e ’80. I fan dei Bee Gees e del cinema di Scott sono in attesa di scoprire come il regista affronterà la vita e la carriera di Barry, Robin e Maurice Gibb.

Prossimi progetti di Ridley Scott

Oltre a “The Dog Stars” e al film sui Bee Gees, Ridley Scott ha in programma anche un western, che rappresenterà il primo di questo genere nella sua lunga carriera. Questo annuncio ha suscitato grande interesse, poiché Scott ha sempre esplorato vari generi cinematografici, ma non si era mai cimentato con un western.

La data di uscita di “The Dog Stars” è fissata per il 27 marzo 2026, con distribuzione a cura di Disney e 20th Century Pictures. Mentre il biopic sui Bee Gees non ha ancora una data ufficiale, l’entusiasmo attorno ai progetti di Scott continua a crescere, dimostrando che il regista è ancora una figura centrale nel panorama cinematografico contemporaneo.

