X-men: Apocalypse è un film del 2016 diretto da Bryan Singer. La pellicola è basata sui personaggi degli X-men dei fumetti Marvel ed è il sequel di X-men: Days of Future Past. Il film è stato scritto da Simon Kinberg tramite una storia ideata da quest’ultimo insieme a Singer. Il film è arrivato nelle sale italiane il 18 maggio 2016 mentre negli Stati Uniti soltanto il 27 maggio del medesimo anno. Il budget è stato di circa 178 milioni di dollari mentre i ricavi corrispono a 544 milioni di dollari (155,4 milioni soltanto in Nord America). Le riprese sono state effettuate per la maggior parte in Canada, precisamente a Montreal.

X-men: Apocalypse, la trama

Apocalisse, il primo e il più potente tra i mutanti dell’universo, ha accumulato i poteri di molti altri mutanti, diventando invincibile e immortale. Svegliatosi dopo migliaia di anni si ritrova deluso dal mondo che si presenta davanti a lui e recluta quindi una squadra di mutanti. L’obiettivo è quello di ripulire l’umanità e creare un nuovo ordine mondiale ( dove il sovrano incontrastato sarà ovviamente lui ). Mentre la sorte della terra è precaria, Raven con l’aiuto del Professor X deve guidare una squadra di giovani X-Men per fermare il nemico e salvare quindi l’umanità da un triste epilogo.

La famosa scena del film

Una scena iconica del film è senza dubbio quella dove Quicksilver ha usato i suoi poteri per salvare gli studenti della scuola per Giovani Dotati di Xavier, implosa dall’interno dopo l’irruzione di Apocalisse. Il risultato è una scena in slow motion di grande qualità. La scena è stata fatta prendendo spunto da X-Men: Giorni di un futuro passato, dove sempre Quicksilver usava la sua supervelocità per proteggere Wolverine, Magneto e Xavier dalle guardie del pentagono. Qui di seguito la scena in questione.