I VÆB: il duo islandese che conquista l’Eurovision 2025 con il brano RÓA

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e l’Islanda è pronta a brillare grazie ai VÆB, un duo musicale emergente composto dai fratelli Hálfdán Helgi e Matthías Davíð Matthíasson. Con il loro brano RÓA, i VÆB si esibiranno nelle semifinali del 13 e 15 maggio, con la finale fissata per il 17 maggio. Scopriamo di più sulla loro storia, la carriera e il significato della loro canzone.

La biografia e la carriera dei VÆB

I VÆB, il cui nome si pronuncia “vibe”, sono un duo musicale originario dell’Islanda, formato nel 2022. I membri del gruppo, Matthías Davíð e Hálfdán Helgi Matthíasson, sono due fratelli con una forte passione per la musica, che li accompagna fin dalla loro infanzia. Cresciuti in una famiglia in cui la musica è sempre stata al centro della vita quotidiana, i due hanno sviluppato le loro abilità artistiche fin da giovanissimi. Il padre, Matthías, è un organista e insegnante di sassofono, mentre la madre, Áslaug, è una cantante e insegnante di canto. Questo ambiente stimolante ha contribuito a formare il loro talento.

Fin da piccoli, i fratelli hanno imparato a suonare vari strumenti: Hálfdán si è dedicato alla batteria, mentre Matthías ha scelto la tromba. La loro carriera musicale ha preso slancio quando Hálfdán ha vinto il concorso canoro televisivo islandese “The Christmas Star” all’età di 12 anni. Tuttavia, è solo nel 2022 che hanno deciso di unire le forze e formare il duo VÆB, riscuotendo un notevole successo tra i giovani, in particolare sulle piattaforme di streaming e su TikTok.

Il loro primo singolo ha segnato l’inizio di una nuova avventura musicale, seguito dal debutto del loro primo album, “Væb tékk“, nello stesso anno. La loro musica si distingue per un mix di stili e influenze, che riflettono la loro personalità e la loro storia familiare. Con la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025, i VÆB hanno l’opportunità di farsi conoscere a livello internazionale e di condividere il loro talento con un pubblico più vasto.

RÓA: il brano che rappresenta l’Islanda

Il brano RÓA, scelto per rappresentare l’Islanda all’Eurovision 2025, è stato presentato durante il festival musicale islandese Söngvakeppnin, un evento annuale che seleziona l’artista che avrà l’onore di partecipare alla competizione europea. I VÆB si esibiranno nella prima semifinale, il 13 maggio, e sono pronti a portare la loro musica sul palcoscenico internazionale.

Il testo di RÓA esprime un forte senso di avventura e libertà, evocando immagini di navigazione e di esplorazione. La canzone parla di affrontare le sfide della vita con determinazione e coraggio, utilizzando metafore legate al mare e alla navigazione. La melodia coinvolgente e il ritmo accattivante rendono il brano perfetto per un evento come l’Eurovision, dove l’energia e l’emozione sono fondamentali.

Di seguito, il testo tradotto in italiano offre uno sguardo più profondo sul messaggio della canzone:

“Calma qui, calma lì

Remando tra le onde

Niente può fermarmi

Calma qui, calma lì

Remando tra le onde

Niente può fermarmi…”

Le immagini evocative del mare e della navigazione rappresentano non solo un viaggio fisico, ma anche un percorso interiore di crescita e scoperta. Con RÓA, i VÆB intendono trasmettere un messaggio di speranza e resilienza, invitando tutti a non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Con la loro partecipazione all’Eurovision, i VÆB non solo rappresentano l’Islanda, ma portano anche un pezzo della loro storia e della loro cultura sul palcoscenico europeo, promettendo di conquistare il pubblico con la loro musica e il loro carisma.

