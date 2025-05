Un pomeriggio di musica e solidarietà all’Arena di Verona: il concerto per i piccoli cori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un evento straordinario ha avuto luogo all’Arena di Verona, dove 830 bambini provenienti da tutta Italia si sono esibiti in un concerto emozionante, intitolato “Il cielo è di tutti. Concerto per piccoli cori e grandi sogni“. Questo spettacolo ha avuto luogo un mese dopo l’inaugurazione dell’Opera Festival, con il nuovo allestimento di “Nabucco” di Giuseppe Verdi. L’incontro ha richiamato quasi 10.000 spettatori, rendendo il palcoscenico un vero e proprio festival di gioia e musica.

Un evento dedicato alla poesia e alla musica

Il concerto ha preso ispirazione dalla poesia di Gianni Rodari, presente nel suo celebre libro “Filastrocche in cielo e in terra“. La sovrintendente della Fondazione Arena, Cecilia Gasdia, ha aperto l’evento con un saluto, accompagnata da Massimo Monacelli, General manager di Generali Italia, e Fra Cristian Gualandris dell’Antoniano. La presenza del sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’evento, che ha unito musica e solidarietà in un’unica celebrazione.

Durante il pomeriggio, ben 33 cori di voci bianche si sono alternati sul palco, coinvolgendo bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni. I cori provenivano da diverse città italiane, tra cui Genova, Napoli, Bologna, Milano e Catania, portando un messaggio di unità e fratellanza. Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, ha avuto un ruolo centrale, accompagnato dai cori della Galassia dell’Antoniano e dal maestro Stefano Nanni.

Un repertorio ricco di emozioni

Il programma musicale ha incluso una selezione di canzoni che hanno suscitato l’entusiasmo del pubblico. Tra i brani eseguiti figurano “Le piccole cose belle“, “Il caffè della Peppina“, “Volevo un gatto nero“, e “Heal the world“. I bambini veronesi del Coro dei monelli hanno interpretato brani classici come “La Gran scena della consacrazione” da “Aida” di Verdi e “Pie Jesu” da “Requiem” di Lloyd Webber, dimostrando il loro talento e la loro passione per la musica.

Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento del Piccolo Coro di Caivano, diretto da Antonia di Maio, che ha presentato “Il coccodrillo come fa?” e “Il domani“. Questo coro, nato nel dicembre 2023 da un progetto del Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano Opere-Francescane, ha portato sul palco la voce di 40 bambini, contribuendo a creare un’atmosfera di amore e solidarietà.

Un messaggio di solidarietà attraverso la musica

L’evento non è stato solo un concerto, ma anche un’importante iniziativa di solidarietà. Infatti, il concerto ha sostenuto “Operazione Pane“, una campagna dell’Antoniano che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo, offrendo aiuto a persone e famiglie in difficoltà. La musica, quindi, è diventata un mezzo per veicolare un messaggio di aiuto e condivisione, unendo le voci dei bambini in un coro di speranza e fratellanza.

Il presentatore Walter Rolfo, noto scrittore e appassionato di illusionismo, ha guidato il pubblico attraverso questo viaggio musicale, affiancato dai talenti dello Zecchino d’Oro, Mìmi e Nartico, e dai conduttori di Rai Radio Kids, Marco Di Buono e Arianna Ciampoli. La rassegna Arena Young, che ha reso possibile questo evento, è un progetto artistico-formativo della Fondazione Arena, dedicato a scuole, giovani e famiglie, sostenuto anche dalla Provincia di Verona.

Un gesto di attenzione per i piccoli partecipanti

Per rendere l’esperienza ancora più speciale, a tutti i bambini dei cori è stato distribuito uno zainetto contenente una merenda, grazie al supporto di Zuegg e Forno Bonomi. Questo gesto ha dimostrato l’attenzione e la cura riservata ai piccoli partecipanti, rendendo l’evento non solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione di condivisione e convivialità.

L’Arena di Verona ha così ospitato un pomeriggio indimenticabile, dove la musica ha unito generazioni e culture diverse, creando un’atmosfera di gioia e speranza per il futuro.

