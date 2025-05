I NAPA: La band portoghese che conquista l’Eurovision 2025 con il brano “Deslocado”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il gruppo musicale NAPA rappresenterà il Portogallo all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea il 13 maggio. Formata da cinque talentuosi artisti, la band ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico e il messaggio profondo della loro canzone “Deslocado“. Scopriamo di più sulla loro storia, la carriera e il significato del brano che porteranno sul palcoscenico europeo.

Chi sono i NAPA: biografia e percorso musicale

I NAPA nascono dall’amicizia di cinque giovani musicisti: Francisco Sousa, João Guilherme Gomes, João Rodrigues, Diogo Góis e João Lourenço Gomes. La loro avventura musicale inizia in un modesto scantinato di Madeira, un’isola portoghese famosa anche per essere la terra natale di Cristiano Ronaldo. Inizialmente, il gruppo si fa chiamare Men on the Couch, un nome che riflette la loro umile origine e il contesto informale in cui suonano.

La band si distingue per un sound che mescola l’influenza dei Beatles con l’energia dei Red Hot Chili Peppers e degli Arctic Monkeys, creando un mix di melodie accattivanti e ritmi vivaci. Con il passare del tempo, i NAPA decidono di abbandonare l’inglese per esprimersi nella loro lingua madre, il portoghese, e nel 2019 cambiano ufficialmente il loro nome in NAPA. Questo segna un punto di svolta nella loro carriera, culminando con la pubblicazione del loro primo album, “Senso Comun“. Questo lavoro è completamente autofinanziato e rappresenta un’importante pietra miliare per la band, che inizia a farsi notare nel panorama musicale portoghese.

Con il singolo “Se eu moresse amanhãe” e altri brani, i NAPA ottengono un notevole successo su piattaforme come YouTube. Nel 2023, il loro secondo album, “Logo Se Ve“, presenta sonorità più mature e testi romantici, contribuendo a consolidare la loro popolarità. Questo porta la band a un tour nazionale di grande successo, con numerosi concerti sold out in tutto il Portogallo. La loro ascesa culmina nel 2025, quando vincono il Festival RTP da Canção, guadagnandosi così il diritto di rappresentare il Portogallo all’Eurovision.

“Deslocado”: il significato del brano e il testo in italiano

Il brano che i NAPA porteranno all’Eurovision è “Deslocado“, un pezzo che si distingue per la sua profondità emotiva e il forte legame con le origini della band. La canzone affronta il tema della nostalgia e dell’esperienza di vivere lontano dalla propria terra natale. Con un testo evocativo, “Deslocado” racconta la storia di chi si sente “sfollato” e lontano dalla propria patria, un tema che risuona profondamente con molti portoghesi che hanno dovuto lasciare l’isola di Madeira in cerca di opportunità lavorative.

Il testo, interamente in portoghese, esprime sentimenti di nostalgia e appartenenza, descrivendo il desiderio di tornare a casa e la difficoltà di adattarsi a una nuova realtà. I NAPA riescono a trasmettere queste emozioni attraverso una melodia coinvolgente, che unisce elementi tradizionali portoghesi a influenze moderne. La canzone diventa così un inno non solo per la band, ma per tutti coloro che si sono trovati a vivere esperienze simili.

Ecco il testo in italiano della canzone:

Sto contando i giorni

Con la valigia pronta

La nostalgia accumulata è quasi sparita

Posso vedere il giardino dal blu

Appena dietro l’ala

Mamma guarda fuori dalla finestra Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Non importa come sembra

Non apparterrò mai a quella città

Il mare di gente, il sole diverso

L’ammasso di cemento non mi dà nulla

Non mi chiama a casa

Perché io

sono venuto da lontano

Sono venuto dal centro del mare, nel cuore

Ho tutta la mia vita nell’oceano

Mi faccio strada pensando di tornare

Alla mia casa, isola, pace, Madeira

Se te lo spiegassi parola per parola

Non capirai mai il dolore che mi fa tacere

la solitudine che mi perseguita nell’ora della partenza

Porto con me la pace di poter tornare

Mamma, guarda fuori dalla finestra, sto arrivando

Per quanto possa sembrare

Non apparterrò mai a quella città

Il mare di gente, il sole diverso

L’ammasso di cemento non fa nulla per me

Non mi sento a mio agio

Il mare di gente, il sole diverso

Il mucchio di cemento non mi dà nulla

Non mi chiama a casa

Con il loro messaggio potente e la loro musica coinvolgente, i NAPA si preparano a lasciare un’impronta significativa all’Eurovision 2025, portando con sé la cultura e l’identità del Portogallo.

