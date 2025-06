Rick Moranis torna al cinema: sarà nel cast di Balle spaziali 2, atteso sequel di Mel Brooks

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rick Moranis, celebre attore canadese, ha annunciato il suo ritorno sul grande schermo con il sequel di Balle spaziali, un film cult diretto da Mel Brooks. Questo atteso progetto, che segna il rientro di Moranis dopo un lungo periodo di assenza, è stato ufficialmente svelato dal regista stesso attraverso un video sui social. La pellicola, prevista per il 2027, riporterà in scena il personaggio di Dark Helmet, interpretato da Moranis nel film originale del 1987.

Il ritiro di Rick Moranis e il suo impatto sulla carriera

Rick Moranis, 72 anni, ha scelto di ritirarsi dalla recitazione negli anni ’90 per dedicarsi alla crescita dei suoi figli. Questa decisione ha segnato una pausa significativa nella sua carriera, che lo ha visto protagonista in alcuni dei film più iconici di Hollywood. Tra le sue interpretazioni più celebri ci sono Ghostbusters, La piccola bottega degli orrori e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 1996, quando ha recitato in Il grande… bullo, accanto a Tom Arnold.

Nonostante l’assenza dai set cinematografici, Moranis ha continuato a lavorare nel settore dell’intrattenimento, prestando la sua voce a diversi film d’animazione e partecipando a programmi televisivi. Tuttavia, il suo ritorno in un ruolo di rilievo come quello di Dark Helmet in Balle spaziali 2 rappresenta un evento significativo per i fan e per il mondo del cinema.

L’annuncio di Balle spaziali 2 e il coinvolgimento di Mel Brooks

L’annuncio ufficiale di Balle spaziali 2 è stato fatto da Mel Brooks, che ha condiviso un video sui social media. Nel messaggio, il regista ha spiegato che, dopo 40 anni dalla prima uscita, si sono posti la domanda su cosa desiderassero i fan, e hanno deciso di realizzare questo sequel. Brooks, che ha recitato anche nel film originale, sarà parte del cast del nuovo progetto, che promette di portare sullo schermo una nuova avventura spaziale ricca di umorismo.

Il film originale, Balle spaziali, ha visto la partecipazione di un cast stellare, tra cui Daphne Zuniga, Bill Pullman, John Candy e Brenda Strong. La combinazione di questi talenti, insieme al ritorno di Moranis, rende il sequel un evento molto atteso dai fan della commedia e del cinema in generale.

Il progetto accantonato di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Anche se il ritorno di Rick Moranis in Balle spaziali 2 è una notizia entusiasmante, va ricordato che qualche anno fa l’attore avrebbe dovuto tornare in un sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, previsto per Disney+. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, il progetto ha subito un ritardo e alla fine è stato accantonato. Questo ha lasciato i fan in attesa di un possibile rientro di Moranis, che ora si concretizza con il sequel di un altro film iconico.

Il ritorno di Rick Moranis sul grande schermo rappresenta non solo una gioia per i suoi fan, ma anche un segnale di rinascita per un attore che ha segnato un’epoca del cinema comico. Con Balle spaziali 2, i fan possono aspettarsi una nuova dose di umorismo e avventure spaziali, rendendo il 2027 un anno da segnare sul calendario per gli amanti del cinema.

