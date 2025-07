Riccione anticipa il futuro del cinema: le novità del listino Medusa Film per il 2025/2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le Ciné – Giornate di Cinema di Riccione si confermano come un’importante vetrina per il mondo del cinema, offrendo uno sguardo sulle produzioni che caratterizzeranno la stagione cinematografica del 2025/2026. Medusa Film, uno dei principali attori del settore, ha presentato il suo listino, rivelando una predominanza di commedie e opere che promettono di intrattenere il pubblico. Tra i titoli più attesi, spicca “Ecco Buen Camino“, che segna il ritorno della coppia Checco Zalone e Gennaro Nunziante, previsto per il 25 dicembre 2025. Questo film è già considerato un potenziale vincitore della sfida natalizia, con Zalone che, in un video-messaggio dal set, ha ironizzato sulla sua data di uscita, suggerendo che sarà il film ideale da vedere dopo “Avatar“.

Il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo

Un altro grande ritorno è quello del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che si presenta in una veste inedita con “Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini“. Questo film, diretto da Sophie Chiarello, si configura come un documentario-commedia che offre uno sguardo approfondito sulla carriera di uno dei gruppi comici più amati d’Italia. Con oltre trent’anni di successi alle spalle, il trio ha saputo conquistare il cuore del pubblico, e questa nuova produzione promette di rivelare aspetti inediti della loro storia e del loro percorso artistico.

La vita va così: un’opera di Riccardo Milani

Un altro titolo di rilievo presentato è “La vita va così“, diretto da Riccardo Milani, un regista di grande esperienza nel panorama cinematografico italiano. Durante la presentazione del film, l’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta, ha messo in evidenza l’importanza di questa pellicola, che vede nel cast nomi di spicco come Virginia Raffaele, Geppi Cucciari, Diego Abatantuono e Aldo Baglio. Ambientata in Sardegna, la storia ruota attorno a una comunità che cerca di preservare le proprie tradizioni e radici, un tema di grande attualità che invita alla riflessione.

Agata Christian: un giallo da non perdere

Un titolo che ha catturato l’attenzione è “Agata Christian – Delitto sulle Nevi“, diretto da Eros Puglielli. Questo film, che si preannuncia come un giallo whodunit, vanta un cast di attori di grande talento, tra cui Christian De Sica, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Tony Effe, Chiara Francini e Ilaria Spada. Sebbene la trama rimanga avvolta nel mistero, le aspettative sono alte per questo progetto che promette di intrattenere e sorprendere il pubblico.

Cene di classe e nuove saghe

Francesco Mandelli si cimenta in un progetto che esplora il tema delle cene di classe, un argomento che suscita sempre interesse e curiosità. Il film, che prende spunto dall’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, riunisce un cast di attori tra cui Roberto Lipari, Herbert Ballerina, Beatrice Arnera e Andrea Pisani. Tra le anticipazioni, si segnala anche il ritorno della saga di “Bentornati al Sud“, con Claudio Bisio e Alessandro Siani, e un nuovo film di Ficarra e Picone, attualmente senza titolo.

Il panorama cinematografico di Medusa Film

Il listino di Medusa Film per la stagione 2025/2026 si presenta ricco di proposte, spaziando da commedie leggere a opere più impegnate. Con titoli che promettono di attrarre un pubblico variegato, Medusa si prepara a giocare un ruolo da protagonista nel panorama cinematografico italiano. Le Ciné – Giornate di Cinema di Riccione si confermano quindi come un’importante occasione per scoprire le novità e le tendenze che caratterizzeranno il grande schermo nei prossimi mesi.

