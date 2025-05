Riaprono le aste di Cash or Trash: il nuovo spin-off con Paolo Conticini in prima serata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A partire da lunedì 2 giugno 2025, alle 21:30, il canale Nove trasmetterà un nuovo spin-off del programma di successo Cash or Trash, intitolato “Cash or Trash – La Notte dei Tesori“. Questo format offre agli appassionati di collezionismo e antiquariato un’opportunità unica di scoprire oggetti rari e preziosi provenienti da tutto il mondo. Con quattro appuntamenti in programma, il pubblico potrà assistere a un’asta ricca di sorprese e curiosità.

Un viaggio tra tesori e curiosità

Nel corso delle quattro serate, gli storici protagonisti di Cash or Trash si cimenteranno con una selezione di oggetti appartenenti a categorie particolari. Le tematiche delle aste includeranno Mistero, Nerd, Televisione e Aggiungi un posto a tavola. Ogni appuntamento presenterà oggetti curiosi e introvabili, alcuni dei quali con una storia affascinante alle spalle. Gli spettatori potranno così immergersi in un mondo di pezzi unici, oggetti storici e misteriosi, tutti pronti a essere battuti all’asta.

Gli esperti e i mercanti in gara

Il programma non sarebbe completo senza la presenza degli esperti che forniranno stime sui tesori in vendita. Alessandro Rosa, figura di riferimento nel mondo delle stime, sarà nuovamente presente per guidare il pubblico attraverso il valore degli oggetti. A contendersi i lotti all’asta ci sarà la squadra di mercanti residenti, tra cui spiccano nomi noti come Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci. Ognuno di loro porterà il proprio stile e la propria esperienza, rendendo le trattative ancora più avvincenti.

Mercanti speciali e dinamiche di asta

A rendere l’asta ancora più dinamica e coinvolgente ci saranno le incursioni di due mercanti speciali. Irene Bifolchi, nota per la sua vivacità e per il suo legame con l’antiquariato di Montepulciano, e Marilena Tarable, gallerista torinese, porteranno una ventata di freschezza e competizione. Le loro interazioni con i mercanti residenti promettono di animare ulteriormente le trattative, creando un’atmosfera elettrizzante.

Storia di un programma di successo

Cash or Trash non è nuovo a esperienze in prima serata. Nel corso degli anni, il programma ha celebrato diverse festività e ricorrenze, dando vita a puntate speciali con ospiti VIP e aste tematiche. Questo nuovo spin-off rappresenta un ulteriore passo nella crescita del format, offrendo al pubblico un mix di intrattenimento e cultura, con la possibilità di scoprire oggetti di grande valore e significato. Gli appassionati di antiquariato e collezionismo non possono perdere questa nuova avventura televisiva, che promette di affascinare e sorprendere.

