Riapre il Collegio: la nona edizione ambientata nel 1990 con novità e ritorni

Il Collegio, il popolare docureality di Rai, torna con una nuova edizione che promette di trasportare gli spettatori indietro nel tempo. Dopo il successo della precedente stagione, il programma riunisce un gruppo di adolescenti in un collegio con l’obiettivo di superare l’esame di terza media. La nona edizione, ambientata nel 1990, introduce diverse novità, tra cui un nuovo narratore e un cambio di location.

Il collegio 9: un viaggio nel 1990

La nona edizione de Il Collegio segna un salto temporale rispetto alla precedente, ambientata nel 2001. Quest’anno, gli studenti vivranno l’esperienza educativa nel 1990, un periodo ricco di cambiamenti e influenze culturali. La location scelta per questa edizione è il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, un edificio storico che offre un’atmosfera unica e affascinante. Questo collegio, con le sue aule e corridoi, rappresenta un contesto ideale per immergere i partecipanti in un’epoca passata, favorendo un’esperienza educativa e sociale che riflette le sfide e le dinamiche di quel periodo.

La nuova voce narrante: Pierluigi Pardo

Un altro cambiamento significativo riguarda la voce narrante del programma, ora affidata a Pierluigi Pardo. Il noto telecronista, famoso per le sue telecronache sportive, sostituisce Giancarlo Magalli e il duo Simona Ventura-Eric Alexander, portando un nuovo stile e una freschezza al racconto delle avventure degli studenti. Pardo, con la sua esperienza nel mondo della comunicazione, si preannuncia come una scelta azzeccata per accompagnare il pubblico attraverso le vicende dei protagonisti, aggiungendo un tocco di dinamicità e coinvolgimento.

Il corpo docente: ritorni e conferme

Il corpo docente di Il Collegio presenta sia volti noti che graditi ritorni. Alla guida del programma ci sarà ancora il preside Paolo Bosisio, una figura di riferimento per gli studenti. Tra i professori, il pubblico ritroverà nomi familiari come Andrea Maggi, che insegnerà Italiano ed Educazione Civica, Maria Rosa Petolicchio, docente di Matematica e Scienze, Alessandro Carnevale, specializzato in Arte, e David Wayne Callahan, insegnante di Inglese. Una novità interessante è il ritorno di Luca Raina, docente di Storia e Geografia, assente nelle ultime due edizioni. La presenza di questi educatori esperti contribuirà a creare un ambiente di apprendimento stimolante e ricco di interazioni.

Quando inizia il collegio 9

La nona edizione de Il Collegio avrà una programmazione differente rispetto alle precedenti. Gli episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay a partire dal 23 ottobre, permettendo agli spettatori di immergersi nelle storie degli studenti prima della messa in onda su Rai 2, prevista per la fine di dicembre. Questa strategia di distribuzione mira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, sfruttando le potenzialità delle piattaforme digitali per raggiungere i fan del programma.

Con queste novità, Il Collegio si prepara a offrire un’esperienza unica, ricca di emozioni e insegnamenti, in un contesto che promette di affascinare e divertire il pubblico.

