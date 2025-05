Rian Johnson e il futuro di Knives Out: il regista difende l’esperienza cinematografica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga di Knives Out, con Daniel Craig protagonista, continua a suscitare l’interesse di fan e critici in tutto il mondo. Netflix ha investito notevolmente in questo progetto, ma il regista Rian Johnson sottolinea l’importanza della visione nei cinema, un aspetto che non intende trascurare. Le recenti dichiarazioni di Ted Sarandos, CEO di Netflix, hanno acceso il dibattito sull’evoluzione dell’esperienza cinematografica, e Johnson ha risposto con fermezza, ribadendo il suo attaccamento al grande schermo.

L’importanza della sala cinematografica

Rian Johnson ha espresso chiaramente il suo punto di vista riguardo all’importanza delle sale cinematografiche. In un momento in cui molti sostengono che l’esperienza di andare al cinema stia perdendo rilevanza, il regista ha affermato che un film ben realizzato attirerà sempre il pubblico. Secondo lui, l’atmosfera di una sala piena di spettatori è un elemento fondamentale che arricchisce la visione di un film. Johnson ha dichiarato: “Penso che, se fai un film che la gente ha voglia di vedere, il pubblico si presenterà”. Questa affermazione mette in evidenza la sua convinzione che la qualità del film possa influenzare la partecipazione del pubblico.

Il regista ha anche sottolineato il suo desiderio di vedere Knives Out proiettato in quante più sale possibile. La sua ambizione è quella di far sì che il film venga presentato al pubblico nel modo tradizionale, permettendo a quante più persone di viverne l’esperienza collettiva. Johnson ha affermato: “Voglio vedere questo film in quante più sale possibile e il più a lungo possibile”. Questa dichiarazione riflette il suo impegno nel promuovere l’esperienza cinematografica, nonostante le sfide che il settore sta affrontando.

La posizione di Netflix e le sfide del mercato

Le dichiarazioni di Ted Sarandos, che ha suggerito che l’esperienza della sala cinematografica potrebbe essere un concetto superato, hanno sollevato interrogativi sulla direzione futura di Netflix. La piattaforma di streaming ha rivoluzionato il modo in cui il pubblico consuma contenuti, ma la visione di un film al cinema offre un’esperienza unica che non può essere replicata a casa. Johnson, consapevole di queste dinamiche, ha espresso la sua determinazione a lottare per la proiezione del suo film nei cinema.

Il futuro di Knives Out, quindi, non è solo una questione di distribuzione, ma anche di come il pubblico interagirà con il film. Johnson ha chiaramente affermato che il suo obiettivo è quello di massimizzare la presenza del film nelle sale, spingendo affinché venga rilasciato al cinema. Questo approccio potrebbe rappresentare una sfida per Netflix, che ha investito ingenti somme nella produzione di contenuti originali, ma che deve anche considerare le preferenze del pubblico.

