Rhys Frake-Waterfield è al lavoro per creare una versione non convenzionale di Peter Pan: Trilli sarà una tossicodipendente obesa

Rhys Frake-Waterfield è un regista che si sta distinguendo per la sua interpretazione in chiave horror dei classici della letteratura e del cinema per l’infanzia. Dopo aver realizzato Winnie the Pooh: Blood and Honey, infatti, il regista è già impegnato nella lavorazione della versione horror di Peter Pan. E sembra, come ha rivelato The Hollywood Reporter, che il personaggio di Trilli sarà in grado di stupire.

L’amica di Peter Pan sarà una tossicodipendente obesa

Secondo Frake-Waterfield, infatti, la fatina amica del protagonista, sarà una figura di tossicodipendente obesa, sulla via della guarigione. Certo, una raffigurazione completamente ribaltata rispetto a quella zuccherosa cui siamo abituati, soprattutto rispetto al classico Disney del 1953.

Dobbiamo ricordare, però, nell’opera teatrale del 1904 di Barrie, Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere, emergono già dei particolari inquietanti. Peter Pan uccide i Bimbi Sperduti quando iniziano a crescere e la stessa Trilli cerca di far abbattere Wendy dai Bimbi Sperduti.

In uscita l’horror Winnie the Pooh: Blood and Honey

Finora l’idea di Frake-Waterfield di rendere horror i protagonisti rassicuranti della nostra infanzia (iniziando da quelli di cui sono decaduti i diritti di copyright) sta avendo successo. Winnie the Pooh: Blood and Honey ha già incassato oltre un milione di dollari in Messico prima di venir lanciato nella sale cinematografiche di tutto il mondo. Potremo vederlo finalmente dal 15 febbraio.

Winnie the Pooh: Blood and Honey narra di Christopher Robin ormai adulto che ritorna nel Bosco dei Cento Acri e scopre che i suoi vecchi amici Pimpi e Pooh sono diventati feroci e spietati assassini. E ne capisce il motivo: dopo la sua partenza per il college, Pimpi e Pooh si sono sentiti abbandonati e hanno lasciato uscire il loro lato oscuro e mostruoso.

Il regista ha già annunciato che ci sarà un sequel all’horror sull’orsetto Winnie the Pooh mentre è già in progetto una versione horror di Bambi.