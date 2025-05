Reunion delle star di Buffy: Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan insieme per un possibile sequel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente reunion tra Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan ha riacceso l’entusiasmo dei fan di “Buffy – L’ammazzavampiri“. Le due attrici, che hanno condiviso il set per sette stagioni dal 1997 al 2003, sono riemerse insieme in un video su Instagram e nel programma televisivo TODAY, suscitando interrogativi su un possibile ritorno delle loro iconiche protagoniste nel sequel in fase di sviluppo.

La reunion di Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan

Il 9 maggio, Gellar e Hannigan hanno condiviso un reel su Instagram che le mostra sorridenti in un photobooth, scattando foto affettuose e mostrando una chiara sintonia. Nello stesso giorno, le attrici sono apparse nel talk show TODAY per promuovere la campagna “Ask2BSure“, in collaborazione con GSK, dedicata alla sensibilizzazione sui vaccini contro la meningite. Durante l’intervista, le due hanno dimostrato di essere amiche di lunga data, scambiandosi battute e ricordi. Gellar ha affermato: “Alyson mi ha insegnato molto in questo periodo”, a cui Hannigan ha risposto con ironia: “È raro, di solito sei tu quella che sa tutto”. La loro interazione ha fatto sognare i fan, che sperano di rivedere Willow al fianco di Buffy nel nuovo progetto.

Dettagli sul sequel di Buffy

Il sequel di “Buffy – L’ammazzavampiri” è attualmente in fase di sviluppo su Hulu, ma non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale. Tuttavia, il lavoro dietro le quinte sembra procedere a un ritmo sostenuto. Sarah Michelle Gellar, oltre a tornare nei panni di Buffy Summers, ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Il progetto coinvolge nomi di spicco, tra cui le sceneggiatrici Nora e Lilla Zuckerman, note per il loro lavoro in “Poker Face“, e la regista premio Oscar Chloé Zhao, famosa per “Nomadland“. Gellar ha recentemente dichiarato: “Abbiamo già allestito gli uffici, il che significa che tutto si sta muovendo più velocemente del previsto”, ma ha anche avvertito i fan di essere pazienti, poiché il processo di sviluppo richiederà tempo.

Il futuro della serie e il ruolo di Willow

Il sequel si concentrerà su una nuova Cacciatrice, una giovane protagonista che avrà il compito di raccogliere l’eredità di Buffy. Tuttavia, il personaggio di Gellar non scomparirà completamente dalla narrazione, poiché la sua presenza sarà fondamentale per collegare le storie passate con quelle future. La possibilità che Alyson Hannigan possa unirsi al cast nel ruolo di Willow rappresenta un elemento cruciale per i fan, che vedono in questo legame una continuità con la serie originale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partecipazione di Hannigan, ma la reunion tra le due attrici ha alimentato le speranze di un ritorno della loro amicizia sullo schermo.

La reunion tra Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan ha quindi aperto la porta a molte speculazioni e aspettative. I fan di “Buffy – L’ammazzavampiri” attendono con ansia ulteriori sviluppi sul sequel e la possibilità di rivedere le loro eroine combattere insieme contro le forze del male.

