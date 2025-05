Retrospettiva su Roberto Rossellini: “Tornerà la primavera” celebra gli 80 anni di Roma Città Aperta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 4 giugno 2025 segnerà l’inizio di un’importante retrospettiva dedicata a Roberto Rossellini, uno dei più influenti registi del cinema italiano. L’evento, intitolato “Tornerà la primavera“, è organizzato dalla ONNI in collaborazione con la Famiglia Rossellini e la Fondazione Piccolo America. La manifestazione si aprirà con una proiezione speciale di “Roma Città Aperta“, considerato un capolavoro del Neorealismo e un pilastro della storia del cinema mondiale.

Un anniversario da celebrare: l’importanza di Roma Città Aperta

“Roma Città Aperta” compie 80 anni dalla sua prima proiezione, avvenuta il 24 settembre 1945 al Teatro Quirino di Roma. Questo film non è solo un’opera cinematografica, ma un manifesto di un’epoca, che ha saputo raccontare la realtà di una città in un momento di grande tumulto storico. La pellicola ha avuto un impatto profondo sul pubblico e sulla critica, segnando un punto di svolta nella storia del cinema. La retrospettiva “Tornerà la primavera” si propone di onorare questo importante anniversario attraverso una serie di eventi che coinvolgeranno non solo la proiezione del film, ma anche incontri e attività che ne esaltano il significato.

Gli eventi della retrospettiva: proiezioni e incontri

L’inaugurazione della retrospettiva avrà luogo il 4 giugno, con la presenza di Alessandro Rossellini, che introdurrà il film insieme alla regista Susanna Nicchiarelli e agli architetti Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori, fondatori dello studio Labics. Il giornalista e critico cinematografico Damiano Panattoni modererà l’incontro, creando un momento di riflessione e discussione attorno all’opera di Rossellini. Oltre alla proiezione di “Roma Città Aperta“, sono previste altre proiezioni speciali e visite guidate che porteranno i partecipanti a scoprire le location del film e i luoghi significativi legati alla sua realizzazione. Queste visite, organizzate in collaborazione con l’Associazione Quattropassi, offriranno un’esperienza immersiva, arricchita da letture di brani e estratti che daranno vita alla storia raccontata nel film.

La serata di gala e le iniziative per le nuove generazioni

Il 24 settembre 2025, il Teatro Quirino ospiterà una serata di gala aperta al pubblico per festeggiare il film e il suo regista. Saranno presenti Isabella Rossellini, Alessandro Rossellini e altri ospiti illustri, tra cui il critico cinematografico Steve Della Casa e Lidia Vitale, che ricorderà Anna Magnani con un estratto di un suo monologo. Questa serata rappresenterà un momento di celebrazione non solo per il film, ma anche per l’eredità culturale che Rossellini ha lasciato al cinema italiano e internazionale.

A novembre, in collaborazione con ANEC LAZIO e il Cinema Adriano di Roma, si svolgerà una giornata dedicata alle nuove generazioni. Durante questa iniziativa, il film sarà oggetto di una masterclass in cui esperti del settore incontreranno gli studenti dell’Istituto Cine-TV Roberto Rossellini e del Centro Sperimentale di Cinematografia. Questo incontro sarà un’opportunità per analizzare e reinterpretare in chiave moderna alcune sequenze del film, stimolando la creatività dei giovani cineasti.

L’eredità di Roma Città Aperta: un film che ha segnato un’epoca

Nonostante le riserve iniziali della critica, “Roma Città Aperta” ha conquistato il pubblico, diventando un successo sia nazionale che internazionale, e vincendo la Palma d’oro al Festival di Cannes. La pellicola ha segnato un prima e un dopo nella storia del cinema, influenzando generazioni di cineasti, tra cui Martin Scorsese. La Roma rappresentata da Rossellini è una città ferita, ma non sottomessa, un luogo dove la resilienza della gente comune emerge con forza. Il personaggio di Anna Magnani, Pina, diventa simbolo di una donna che si oppone a ogni forma di violenza e ingiustizia, incarnando lo spirito di ribellione che caratterizza il film.

La retrospettiva “Tornerà la primavera” si propone di rinnovare l’interesse per un’opera che continua a parlare alle nuove generazioni, mantenendo viva la memoria di un periodo storico cruciale e della sua rappresentazione cinematografica.

