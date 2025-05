Retroscena sul rebranding di Thunderbolts in The New Avengers: Sebastian Stan svela un aneddoto curioso

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è sempre ricco di sorprese, e il recente rebranding di Thunderbolts in The New Avengers non fa eccezione. Con l’uscita dell’ultimo film della Fase 5 dei Marvel Studios, emergono dettagli interessanti sulla produzione e le dinamiche tra i membri del cast. In particolare, un’intervista con l’attore Sebastian Stan, noto per il suo ruolo di Bucky Barnes alias Soldato d’Inverno, ha rivelato un episodio divertente legato a una scena controversa del film.

La scena del braccio di vibranio: un momento controverso

Durante l’intervista con Entertainment Weekly, Sebastian Stan ha condiviso il suo punto di vista su una scena che ha suscitato il suo scetticismo. Si tratta della famosa sequenza in cui il braccio di vibranio di Bucky si ritrova in una lavastoviglie. L’attore ha confessato di aver cercato di far eliminare questa scena, ritenendola poco sensata e ridicola. “Ho detto subito a Jake, il regista: ‘Non capisco perché faccia ridere. Non ne hai bisogno. È una cosa ridicola’”, ha dichiarato Stan.

Il regista Jake Schreier ha risposto all’attore suggerendo che la scena potesse risultare divertente, immaginando una situazione in cui Bucky, dopo aver mangiato, si ritrova con il braccio sporco di cibo. Stan, inizialmente scettico, ha messo in dubbio l’efficacia della scena: “Davvero? È questo che succederà?”. Nonostante le sue riserve, la sequenza ha colpito il pubblico, strappando risate e dimostrando che, a volte, le idee più bizzarre possono rivelarsi vincenti.

L’accoglienza del pubblico e il futuro dei New Avengers

Nonostante il parere iniziale di Stan, il pubblico ha accolto con entusiasmo la scena del braccio di vibranio, contribuendo a rendere il film un successo. L’attore ha successivamente ammesso di aver cambiato idea, riconoscendo il valore comico della sequenza: “Ma ora l’ho capito. Voglio dire, è effettivamente divertente, devo ammetterlo”. Questo aneddoto mette in luce come la creatività e le idee originali possano emergere anche in situazioni inaspettate, dimostrando che il processo creativo nel cinema è spesso imprevedibile.

Inoltre, i New Avengers non si fermeranno qui. Sono attesi come co-protagonisti nel prossimo capitolo della saga, Avengers: Doomsday, le cui riprese sono attualmente in corso. Questo nuovo film, previsto per il 1 maggio 2026, promette di approfondire ulteriormente le avventure di questi eroi, portando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso il multiverso.

Il roster dei New Avengers e le aspettative future

Con l’arrivo di Avengers: Doomsday, i fan sono ansiosi di scoprire il roster completo dei New Avengers. La squadra, composta da alcuni dei personaggi più amati dell’universo Marvel, continuerà a evolversi, portando nuove dinamiche e sfide. Il rebranding da Thunderbolts a The New Avengers rappresenta un passo significativo, non solo per il franchise, ma anche per i personaggi stessi, che si preparano a fronteggiare minacce sempre più grandi.

In attesa dell’uscita del film, il pubblico può continuare a seguire gli sviluppi e le notizie riguardanti i New Avengers, mentre l’universo Marvel si espande e si arricchisce di nuove storie e avventure.

