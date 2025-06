Retroscena sul nuovo capitolo di Jurassic World: Garth Edwards rivela la sua indecisione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga di Jurassic Park continua a catturare l’attenzione del pubblico con l’arrivo del settimo capitolo, intitolato “Jurassic World: La Rinascita“. In vista della sua uscita, prevista per il 2 luglio 2025, il regista Garth Edwards ha condiviso un interessante aneddoto riguardante la sua iniziale riluttanza a dirigere il film. Durante un’intervista promozionale, Edwards ha raccontato come, nonostante le sue riserve, sia stato irresistibilmente attratto dalla sceneggiatura.

La riluttanza iniziale di Garth Edwards

Garth Edwards, noto per il suo lavoro in “The Creator“, ha confessato di aver pensato di rifiutare la proposta di dirigere “Jurassic World: La Rinascita“. Dopo un’intensa produzione del suo film precedente, il regista sentiva il bisogno di una pausa dal mondo del cinema. Quando gli è stata inviata la sceneggiatura, ha sperato di trovarla deludente, così da poter declinare l’offerta senza rimpianti. Tuttavia, la lettura del copione ha avuto un effetto inaspettato.

Edwards ha dichiarato: “Ho letto questa sceneggiatura con la speranza di odiarla perché volevo prendermi una pausa dal cinema. Ero pronto per dare allo studio un cortese ‘No’. Tipo, ‘Oh, era davvero bello, ma voglio fare le mie cose… Grazie per avermi preso in considerazione’. Ma poi sono arrivato alla fine della sceneggiatura e ho pensato: ‘Oh cavolo, è bello. Dannazione, non posso rifiutare…'”. Questo momento di rivelazione ha segnato un cambiamento decisivo nella sua carriera.

L’attrazione per il progetto

Dopo aver superato la sua iniziale indecisione, Garth Edwards ha abbracciato l’opportunità di lavorare a “Jurassic World: La Rinascita“. La sceneggiatura, scritta da David Koepp, un collaboratore di lunga data di Steven Spielberg e co-sceneggiatore del primo “Jurassic Park“, ha suscitato in lui un entusiasmo contagioso. Edwards ha affermato: “Mi sono detto: ‘Non posso proprio non farlo’. Anche perché la produzione sarebbe stata molto veloce, l’avremmo chiusa nel giro di un anno. Ma è stata l’opportunità di una vita, in un certo senso. Mi ci sono buttato con tutto me stesso, davvero”.

Questa dichiarazione mette in luce non solo la passione di Edwards per il progetto, ma anche l’importanza che la saga di Jurassic Park ha avuto nel panorama cinematografico. La combinazione di un regista talentuoso e una sceneggiatura di qualità promette di portare il franchise a nuovi livelli.

L’attesa per l’uscita del film

Con l’uscita di “Jurassic World: La Rinascita” fissata per il 2 luglio 2025, l’anticipazione cresce tra i fan della saga. Il film rappresenta un ulteriore capitolo nella storia di dinosauri e avventure che ha affascinato il pubblico per decenni. La scelta di Garth Edwards alla regia, unita alla sceneggiatura di Koepp, ha generato aspettative elevate.

In attesa della premiere, i fan possono già dare un’occhiata alla nuova video anteprima di “Jurassic World: La Rinascita“, che offre un assaggio delle emozioni e delle avventure che li attendono. La saga continua a evolversi, promettendo di mantenere viva la magia che ha reso i film precedenti così amati.

