Retroscena sul matrimonio di Caterina Balivo: il vestito da sposa a soli 150 euro

Il programma di Rai Uno, La volta buona, ha recentemente suscitato grande interesse grazie a un retroscena svelato da Giovanni Ciacci riguardo al matrimonio della conduttrice Caterina Balivo. Durante una puntata, il programma ha dovuto concludersi un’ora prima del previsto per dare spazio a uno speciale del Tg1 dedicato al referendum e ai ballottaggi. Prima di questo passaggio, Ciacci ha rivelato dettagli sorprendenti sull’abito da sposa di Balivo, che ha catturato l’attenzione del pubblico e degli esperti di moda.

Il vestito da sposa di Caterina Balivo: un acquisto sorprendente

Giovanni Ciacci ha colto l’occasione per rivelare che Caterina Balivo ha speso una cifra sorprendentemente bassa per il suo abito da sposa. Secondo lo stylist, la conduttrice ha acquistato il vestito online per soli 180 euro, un fatto che ha suscitato l’ammirazione di Ciacci, il quale ha affermato: “Hai cambiato la storia del vestito da sposa.” Tuttavia, Balivo ha prontamente corretto l’importo, specificando che il costo effettivo dell’abito è stato di 150 euro, poiché i restanti 30 euro sono stati destinati alle spese di spedizione. Questa scelta economica ha colpito non solo gli spettatori, ma anche i professionisti del settore, che hanno visto in essa un segnale di modernità e praticità.

La classifica degli abiti nuziali e la reazione di Caterina Balivo

Durante la trasmissione, Giovanni Ciacci ha anche presentato una sua personale classifica degli abiti nuziali più iconici di sempre. Al primo posto, ha collocato l’abito di Caterina Balivo, seguito da quello della principessa Diana e, infine, da Grace Kelly. La conduttrice ha reagito con sorpresa e un certo turbamento, esprimendo il suo disagio per il fatto di essere accostata a due figure storiche che hanno tragicamente perso la vita in incidenti stradali. “Comunque ‘bello’ stare in classifica con due principesse morte grazie a un incidente stradale… Io che sono napoletana scaramantica ho notato immediatamente questa cosa…” ha commentato Balivo, rivelando il suo stato d’animo.

La reazione degli ospiti e il cambio di argomento

La rivelazione di Caterina Balivo ha lasciato senza parole gli ospiti presenti in studio. Enrica Bonaccorti, intervenuta nel dibattito, ha elogiato la conduttrice per la sua vena ironica, suggerendo che potrebbe condurre un programma comico. “Dovrebbe fare una trasmissione comica… Fa delle battute incredibili… È stupenda e sono entusiasta…” ha affermato Bonaccorti, scatenando risate tra i presenti. Tuttavia, Balivo ha preferito non soffermarsi ulteriormente su questo argomento, mostrando segni di disagio e decidendo di passare a un altro tema. “Io andrei avanti perché questo pensiero che ho fatto mi ha molto scossa…” ha dichiarato, prima di introdurre un omaggio di Dua Lipa a Raffaella Carrà, avvenuto durante un concerto a Milano.

La puntata ha quindi messo in luce non solo il lato personale e intimo di Caterina Balivo, ma anche come la moda e la cultura pop possano intrecciarsi in modi inaspettati, creando momenti di riflessione e divertimento.

