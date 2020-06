• Titolo originale: Resistance

• Regia: Jonathan Jakubowicz

• Cast: Jesse Eisenberg, Ed Harris, Clémence Poésy, Edgar Ramirez, Alicia von Rittberg, Bella Ramsey, Vica Kerekes, Matthias Schweighöfer, Géza Röhrig, Karl Markovics, Arndt Schwering-Sohnrey, Félix Moati, Philip Lenkowsky, Aurélie Bancilhon, Iva Sindelková, Steffen Jung, Ryan Hadaller

• Genere: biografico, colore

• Durata: n/d

• Produzione: Usa, 2020

• Distribuzione: Vision Distribution e Cloud 9 Film

• Data di uscita: 23 Giugno 2020 sulle piattaforme digitali

"Resistance - La voce del silenzio", scritto e diretto da Jonathan Jakubowicz, è un film biografico ispirato dalla vita dell'artista francese Marcel Marceu.

Resistance - La voce del silenzio: la trama

"Resistance - La voce del silenzio" è ambientato nell'Europa del periodo nazista, occupata dai tedeschi del Terzo Reich. Marcel, attore e mimo francese, sogna una vita fatta di arte e, piuttosto che schierarsi nel conflitto, preferisce lavorare nella macelleria del padre, per potersi poi dedicare di sera alla sua passione, esibendosi nei piccoli palcoscenici che gli offre la sua città.

Nel suo cuore, però, c'è anche Emma (Clémence Poésy), molto attiva politicamente: è proprio per compiacere la ragazza che Marcel decide di avvicinarsi alla resistenza francese, una scelta che cambierà per sempre la sua vita. Il mimo e attore, infatti, accetta di partecipare a una missione molto rischiosa: mettere in salvo 123 bambini ebrei, rimasti orfani a causa dei nazisti. I piccoli devono essere portati al sicuro oltre il confine della Svizzera, per sottrarli all'Obersturmführer delle SS Klaus Barbie.

Marcel ed Emma si imbarcano insieme in questo viaggio, ma per fortuna hanno un'arma molto importante per sconfiggere gli orrori del nazismo e della guerra: l'arte di Marcel.

Resistance - La voce del silenzio: una storia di coraggio raccontata da un cast variegato

Il cineasta venezuelano Jonathan Jakubowicz scrive "Resistance - La voce del silenzio" basandosi su fatti reali ma sconosciuti ai più, raccontando di un gruppo di persone coraggiose che nel silenzio hanno compiuto una grande impresa; una storia che parla della forza e del potere dell'arte, capace di portare un sorriso in un'epoca tanto buia.

A raccontare "Resistance - La voce del silenzio" è un cast variegato: nei panni del protagonista Marcel, l'attore americano Jesse Eisenberg (The Social Network), mentre la sua amata Emma è interpretata dalla francese Cléménce Poesy; troviamo poi il tedesco Matthias Schweighöfer (Klaus Barbie), il venezuelano Édgar Ramírez, che interpreta Sigmund, e in ultimo Ed Harris.