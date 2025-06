Report: Inchieste Esclusive su Banche, Sport e Ambiente in Prima Serata su Rai 3

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, domenica 1 giugno, alle 20:30, Rai 3 trasmetterà una nuova puntata di Report, il noto programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Da anni, Report si distingue per il suo approccio investigativo, affrontando temi di rilevanza nazionale e internazionale. In questo episodio, il pubblico potrà assistere a inchieste approfondite che riguardano il mondo della politica, dello sport e delle problematiche ambientali, con reportage esclusivi e testimonianze dirette.

L’ondata di extraprofitti delle banche italiane

La puntata si apre con l’inchiesta intitolata “All’armi, siam banchieri!“, realizzata da Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi. Questo reportage si concentra sull’aumento dei profitti delle banche italiane, che hanno beneficiato dell’innalzamento dei tassi d’interesse, nonostante il contesto economico sfavorevole. L’analisi mette in luce il tentativo del governo Meloni di introdurre una tassa su questi profitti, un’iniziativa che ha subito un clamoroso dietrofront.

Il servizio esplora anche le manovre di consolidamento nel settore bancario, evidenziando l’interesse di Unicredit per la Banca Popolare di Milano e l’attenzione di Monte dei Paschi di Siena verso Mediobanca. Queste operazioni non sono solo finanziarie, ma anche politiche, con Fratelli d’Italia e Lega che cercano di dar vita a un nuovo polo bancario sovranista. Al centro di queste dinamiche si trovano le Assicurazioni Generali, considerate una vera e propria cassaforte per i risparmi degli italiani.

La crisi finanziaria dell’Inter

Il secondo reportage, “La resa dei conti“, è firmato da Daniele Autieri e vede la partecipazione di Alessandra Teichner e Andrea Tornago. Questo segmento approfondisce la situazione economica dell’Inter, il club calcistico milanese, già oggetto di attenzione in un’inchiesta precedente. Grazie a nuovi documenti e testimonianze, il servizio rivela come il gruppo Suning abbia portato il club a una crisi profonda tra il 2021 e il 2023. L’intervento del fondo americano Oaktree ha evitato il peggio, ma rimane aperta la questione dell’instabilità economica che affligge il calcio italiano e la necessità di riforme strutturali.

Allevamenti intensivi di trote e disastri ambientali

Giulia Innocenzi, in collaborazione con Greta Orsi, presenta “Laguna nera“, un’inchiesta che porta il pubblico all’interno degli allevamenti di trote in Italia, un settore in cui il Paese detiene una posizione di leadership in Europa. Le immagini mostrano le condizioni di vita degli animali, anche in strutture considerate di alta qualità. Inoltre, il reportage torna a esaminare la laguna di Orbetello, un anno dopo la moria di pesci, interrogandosi su quali misure siano state adottate per prevenire futuri disastri ambientali.

Attacco agli ospedali di Gaza

Infine, nel segmento “Lab Report“, Nancy Porsia presenta “Anatomia di un crimine“, un’inchiesta che ricostruisce l’attacco sistematico agli ospedali di Gaza. Attraverso testimonianze dirette e materiali esclusivi, il reportage documenta bombardamenti, evacuazioni forzate e la drammatica situazione del sistema sanitario, sollevando interrogativi cruciali sul rispetto del diritto umanitario internazionale.

Questa puntata di Report promette di offrire un’analisi approfondita e critica su temi di grande attualità, invitando il pubblico a riflettere su questioni che riguardano da vicino la società italiana e internazionale.

