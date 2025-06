Report di Rai 3: inchieste su birra, Pronto Soccorso e ritardi nei progetti PNRR

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Questa sera, domenica 8 giugno 2025, alle 20:30 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, torna Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, un punto di riferimento nel panorama del giornalismo investigativo italiano. La nuova puntata affronta temi di grande attualità, tra cui il mercato della birra, la crisi dei Pronto Soccorso in Italia, la situazione politica in Polonia e i ritardi nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Sicilia.

L’inchiesta sulla birra: un alimento da conoscere

Il primo reportage della serata si concentra sulla birra, considerata non solo una bevanda ma un alimento che richiede attenzione e cura in ogni fase della produzione e del consumo. L’inchiesta, intitolata “Birra. E non sai cosa bevi”, è firmata da Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo. Si approfondirà il ruolo della CO2 nella birra, un elemento spesso trascurato che, se presente in eccesso, può provocare disturbi gastrointestinali e alterare il sapore della bevanda.

Attraverso l’intervento di esperti, verranno svelati i segreti per un corretto servizio della birra, evidenziando l’importanza della schiuma per garantire un gusto ottimale e prevenire effetti collaterali indesiderati. L’inchiesta non si limiterà a esplorare il consumo, ma analizzerà anche il mercato della birra industriale, dominato da grandi multinazionali come Heineken, che possiede marchi noti come la birra Messina e l’Ichnusa. Un focus particolare sarà dedicato alla birra artigianale, evidenziando la sua evoluzione e la “rivoluzione” iniziata in Piemonte nel 1996, che ha trasformato il settore negli ultimi decenni.

La crisi dei Pronto Soccorso italiani

Il secondo reportage, intitolato “Omissione di soccorso”, a cura di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Alessia Pelagaggi, affronta la drammatica situazione dei Pronto Soccorso in Italia. Negli ultimi venti anni, il numero di queste strutture è sceso da 659 a 433, mentre gli accessi sono aumentati, con una media di quasi 42 mila pazienti all’anno per ogni struttura.

Le lunghe attese, la carenza di personale e il sovraffollamento dei reparti sono solo alcuni dei problemi evidenziati. Medici e infermieri, costantemente sottoposti a stress e a rischio di aggressioni, abbandonano sempre più spesso il servizio sanitario pubblico, con molti di loro che scelgono di emigrare all’estero. Per far fronte a questa emergenza, la Regione Lazio ha affittato posti letto da strutture private, tra cui quelle del senatore leghista Antonio Angelucci. Molte Aziende Sanitarie Locali ricorrono a medici gettonisti assunti tramite cooperative per coprire i turni più critici. L’inchiesta verificherà anche l’efficacia delle misure adottate dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per affrontare una crisi che sembra ormai al collasso.

La Polonia di Karol Nawrocki: un cambio di rotta politico

Il reportage “La caduta di Varsavia”, realizzato da Manuele Bonaccorsi e Chiara D’Ambros con la collaborazione di Madi Ferrucci, analizza il cambiamento politico in Polonia dopo l’elezione di Karol Nawrocki, Presidente dal primo giugno con il 50,89% dei voti. La sua campagna elettorale si è caratterizzata per posizioni fortemente anti-immigrazione, in particolare nei confronti dei rifugiati ucraini.

Dopo aver accolto oltre 3,6 milioni di ucraini in fuga dall’invasione russa, la Polonia sembra aver intrapreso una nuova direzione, con un crescente clima di chiusura verso i profughi. L’inchiesta si propone di esplorare le implicazioni di questo cambio di rotta e le reazioni della comunità internazionale.

Ritardi nei progetti PNRR in Sicilia

Infine, il reportage “Il grande flop” di Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Eleonora Numico, si concentra sull’inefficace utilizzo dei fondi PNRR in Sicilia. Tutti i progetti sono in ritardo, e il presidente della Regione, Renato Schifani, ha convocato una riunione urgente per identificare le cause di questo blocco.

Un caso emblematico riguarda gli asili nido di Palermo, dove su decine di progetti solo tre sono attualmente in fase di costruzione, evidenziando una grave inefficienza nell’attuazione dei fondi destinati allo sviluppo locale. L’inchiesta mira a far luce su queste problematiche e a valutare le responsabilità legate alla gestione dei fondi pubblici.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!