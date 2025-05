Renny Harlin torna con due nuovi horror: orche assassine e squali letali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama cinematografico horror si arricchisce con l’arrivo di due nuove pellicole che promettono di catturare l’attenzione degli appassionati del genere. Tra queste, spicca “Black Tides“, un film che esplora il tema degli attacchi delle orche, e “Dangerous Animals“, che unisce il mondo degli squali a quello dei serial killer. Entrambi i progetti sono diretti da Renny Harlin, noto per il suo contributo al genere con titoli iconici.

Black Tides: la trama e il contesto

“Black Tides” è un’opera che trae ispirazione da eventi reali, in particolare da attacchi di orche avvenuti lungo le coste della Spagna meridionale e del Portogallo. La storia ruota attorno a Rebecca, una madre che, insieme al suo bambino, intraprende un viaggio in Spagna con l’intento di riunirsi con il padre del piccolo, da cui si sono separati. Tuttavia, il viaggio si trasforma rapidamente in un incubo sanguinoso quando i due vengono attaccati da un gruppo di orche furiose.

Il film si propone di esplorare non solo la paura legata agli attacchi degli animali marini, ma anche le dinamiche familiari e il dramma umano che si sviluppa in situazioni estreme. La scelta di Harlin di ambientare la storia in un contesto realistico, basato su eventi documentati, aggiunge un ulteriore strato di tensione e autenticità alla narrazione.

Renny Harlin: un regista di successo

Renny Harlin è un nome ben noto nel panorama cinematografico, soprattutto per il suo lavoro nel genere horror. Con “Deep Blue Sea“, ha già dimostrato la sua abilità nel creare suspense e tensione, utilizzando animali marini come protagonisti. Ora, con “Black Tides” e “Dangerous Animals“, Harlin torna a esplorare il tema degli assassini oceanici, promettendo un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Il regista ha recentemente dichiarato di essere entusiasta di tornare a un tipo di cinema che ama, caratterizzato da un approccio fisico e immersivo. Ha sottolineato che il nuovo film è progettato per essere visto sul grande schermo, un elemento che potrebbe attrarre un pubblico sempre più affamato di esperienze cinematografiche avvincenti.

Dettagli di produzione e aspettative

Le riprese di “Black Tides” sono previste per l’estate del 2025, e il team di produzione è composto da nomi noti nel settore. La sceneggiatura è stata scritta da Chris Sparling, noto per il suo lavoro in “Buried“, e Ángel Agudo, che ha collaborato a “Apocalypse Z: The Beginning of the End“. Nonostante l’entusiasmo, al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma le aspettative indicano che il film potrebbe arrivare nelle sale nell’estate del 2026.

Il progetto ha già suscitato grande interesse, soprattutto considerando il passato di Harlin con “Deep Blue Sea“, dove la troupe ha filmato con veri squali, affrontando situazioni potenzialmente pericolose. Questo approccio audace ha creato un’aspettativa elevata per i suoi nuovi lavori, e i fan del genere horror sono in attesa di scoprire come il regista affronterà il tema delle orche assassine.

Con “Black Tides” e “Dangerous Animals“, Renny Harlin si prepara a regalare al pubblico due nuove avventure horror che promettono di essere tanto spaventose quanto avvincenti, continuando a esplorare le paure legate agli animali marini e ai loro attacchi.

