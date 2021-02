Renée Zellweger sarà nella nuova serie true crime “The Thing About Pam”

Al suo debutto televisivo, la due volte vincitrice dell’Oscar Renée Zellweger sarà la protagonista e produttrice della serie “The Thing About Pam”, approvata dalla NBC con un ordine di sei episodi.

Basato su un vero fatto di cronaca, l’omicidio di Betsy Faria avvenuto nel 2011, “The Thing About Pam” è una collaborazione tra Blumhouse Television, NBC News Studios e Zellweger’s Big Picture Co.

La serie sul caso di Betsy Faria

La serie segna il primo grande nuovo progetto sotto la supervisione di Susan Rovner, presidente di Entertainment Content. Segna anche un ritorno alle serie tv per Blumhouse dopo la produzione di “The River” del 2012.

Scritto da Jessica Borsiczky (“House of Lies”), che avrà ruolo anche di showrunner, “The Thing About Pam” si basa sull’omicidio di Betsy Faria, nel quale venne ritenuto colpevole il marito Russ.

L’uomo ha sempre insistito sul fatto di non averla uccisa: la sua condanna poi fu dichiarata nulla quando si scoprì il diabolico schema che coinvolse Pam Hupp, ruolo che interpreterà Renée Zellweger.

Il caso di Betsy Faria è affrontato in diversi episodi del podcast Dateline, diventando uno degli argomenti più popolari mai trasmessi dalla NBC.

“The Thing About Pam” sarà prodotto da Zellweger, Carmella Casinelli, Jessica Borsiczky, Chris McCumber e Jeremy Gold.

Renée Zellweger e Jessica Borsiczky: il dream team

Renée Zellweger ha ricevuto 4 nomination all’Oscar, vincendo come attrice protagonista nel 2020 per “Judy” e come attrice non protagonista nel 2004 per “Cold Mountain”. L’unica esperienza dell’attrice in televisione è nella serie antologica Netflix del 2019 “What / If”.

Jessica Borsiczky ha diretto un episodio della serie, dove lei e Zellweger si sono conosciute: un incontro che ha portato alla loro collaborazione su “The Thing About Pam”.

Borsiczky ha scritto, prodotto e diretto la prossima serie Netflix “Sex / Life”, ed è anche un produttore consulente della serie Netflix “On the Verge”.

Federica Contini

05/02/2021