Secondo quanto riportato da Deadline Renée Zellweger è diventata la protagonista di “The Back Nine”, una commedia che Michael Patrick King di “Sex and the City” dirigerà a partire da una sceneggiatura che ha scritto con Jhoni Marchinko e Krista Smith.

Il film è prodotto dalla Landline Pictures, la nuova etichetta di MRC Film formata da Amy Baer, ​​ex dirigente senior di Sony Pictures e CBS Films. Baer farà di questo il suo primo film e lo produrrà con King. Zellweger e Carmella Casinelli saranno i produttori esecutivi per Big Picture Co., insieme a Marchinko e Smith.

Zellweger, che ha ottenuto la vittoria all’Oscar come migliore attrice in “Judy”, interpreta Casey Jones. Una donna che a rinunciato alla propria carriera nel golf in modo che suo marito potesse averne una. Quando una mattina si sveglia e scopre che il suo matrimonio di 25 anni è in caduta libera e suo figlio va al college, rispolvera le mazze che ha buttato da parte anni fa nel tentativo di diventare finalmente professionista e ridefinire le “ultimi nove buche” della sua vita.

Jhoni, Krista e io siamo molto entusiasti di avere la fantastica Renee Zellweger nel nostro film “The Back Nine”, ha detto King. “Una splendida attrice con una gamma interpretativa incredibile, può farti ridere e piangere e ha un grande swing. Cosa si può volere di più? Secondo Baer: “Landline è così fortunata a lanciare con “The Back Nine” l’ancoraggio della nostra lista inaugurale. È il film perfetto per il nostro mandato: guidato dalle star, aspirazionale, riconoscibile e incredibilmente divertente. Michael e Renee sono una squadra formidabile e realizzeranno un film classico per un vasto pubblico “.

Zellweger è rappresentato da CAA e John Carrabino Management; King, l’EP, scrittore e regista della serie “Sex and the City” e di entrambi i film spin-off, è rappresentato da CAA e Jackoway Tyerman. Marchinko, vincitore di un Emmy per “Will & Grace” che sta sviluppando progetti cinematografici e televisivi con Annapurna e Warner Bros, è rappresentato dalla CAA e dall’avvocato Tara S. Kole; Il rappresentante CAA di Levy Smith è Behr Abramson, che è stato redattore di Vanity Fair per la costa occidentale e gestisce Queue, la rivista cartacea e la piattaforma editoriale di Netflix.

Maria Bruna Moliterni

15 ⁄ 04 ⁄ 2021