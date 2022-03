Renée Zellweger ai tempi della Seconda Guerra Mondiale

Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, Renée Zellweger reciterà nella serie drammatica “Avenger Field” in lavorazione per Peacock.

Renée Zellweger e le WASP

La serie drammatica “Avenger Field” segue la storia delle protagoniste che hanno messo in piedi un programma clandestino di sole donne dell’aviazione americana chiamato WASP (Women Airforce Service Pilots) per combattere Hitler da casa. La serie è ispirata alla vera storia della leader delle WASP Jackie Cohran il cui volto sarebbe quello di Renée Zellweger, circondata da un gruppo di femmine coraggiose come lei che ha combattuto il sistema, gli scettici e persino il sabotaggio.

Felicia D. Henderson è impegnata in veste di sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva tramite WaterWalk Entertainment. Susanna White sarà presente dietro la macchina da presa e in veste di produttrice. Zellweger produrrà con Carmella Casinelli sotto il loro banner Big Picture Co. Steve Stark e Stacey Levin della Toluca Pictures, Emily Rose e Jill North della North Rose Pictures, e Connie Tavel sono anche produttori esecutivi. MGM TV è lo studio.

Henderson ha precedentemente co-creato la serie BET “The Quad” e ha sviluppato la versione di serie del film “Soul Food” per Showtime. Ha anche lavorato come sceneggiatrice per “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Moesha”, “Everybody Hates Chris”, “Empire” e “Fringe”. Attualmente è la showrunner della prossima serie Netflix “First Kill”.

White ha diretto “Generation Kill”, “Boardwalk Empire”, “The Deuce”, “Billions” e “Trust”. Ha anche diretto film come “Nanny McPhee Returns”, “Our Kind of Traitor” e “Woman Walks Ahead”.

Il successo della Zellweger

La notizia del nuovo probabile ingaggio arriva lo stesso giorno in cui negli Stati Uniti debutta la serie limitata della NBC “The Thing About Pam” in cui Renée Zellweger interpreta la protagonista Pam Hupp. La Zellweger ha anche recentemente recitato nella serie Netflix “What/If”.

La brava interprete non ha bisogno di presentazioni, soprattutto dopo il suo ruolo nel biopic su Judy Garland “Judy”. Zellweger ha vinto l’Oscar, il BAFTA, il Golden Globe, lo Screen Actors Guild e il Critics Choice Award per il film. I suoi altri ruoli cinematografici degni di nota includono il franchise di “Bridget Jones”, “Chicago”, “Cold Mountain” e “Jerry Maguire”.

È rappresentata da CAA, John Carrabino Management e imPRint.

Roberta Rosella

09/03/2022