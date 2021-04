La star di “Hamilton”, Goldsberry sarà co-protagonista insieme a Tatiana Maslany nella nuova serie Disney +.

Renée Elise Goldsberry è alla ricerca di nuovi eccitanti ruoli

Collider ha riferito che Renée Elise Goldsberry è pronta a recitare insieme alla protagonista Tatiana Maslany e Ginger Gonzaga nella prossima serie Disney + Marvel She-Hulk. Secondo il rapporto, Goldsberry interpreterà un personaggio di nome Amelia, anche se nessun cognome è ancora confermato. Anche la star di Avengers Mark Ruffalo riprenderà il ruolo di Hulk, con Tim Roth che riprende il suo personaggio da “L’incredibile Hulk, Abominio” del 2008.

Sebbene sia i rappresentanti della Marvel che quelli della Disney abbiano rifiutato di commentare, la notizia è comunque affascinante. Goldsberry interpreterà presto uno dei ruoli principali in Tina Fey, Meredith Scardino e nella nuova serie di Robert Carlock su Peacock, Girls5eva. Goldsberry è probabilmente meglio conosciuta per il suo ruolo di Angelica Schuyler nel musical “Hamilton”, per il quale ha portato a casa un Tony Award, un Grammy Award, un Drama Desk Award e un Lucille Lortel Award. Altre apparizioni includono “Altered Carbon” di Netflix, “Waves” e la serie NBC, Playlist originale di Zoey.

Una commedia sulla cugina di Hulk

She-Hulk è una commedia incentrata sulla cugina di Hulk, Jennifer Walters. È un avvocato che riceve una trasfusione di sangue dal suo famoso cugino e alla fine eredita gli stessi poteri. L’unica differenza tra i due è che Walters può mantenere la maggior parte della sua intelligenza, controllo emotivo e personalità una volta che ha assunto la forma completa di Hulk, a differenza di Hulk di Bruce Banner, che non può controllare la sua rabbia. La serie è diretta da Kat Coiro e Anu Valia, con Jessica Gao come autrice principale.

Sebbene non siano state rilasciate molte informazioni sulla serie, i fan possono sicuramente aspettarsi che questa serie segua “WandaVision” e “The Falcon e The Winter Soldier” in termini di colpi di scena, azione ed eccitazione. Con Goldsberry che si unisce al cast, continua ad aumentare l’attesa.

Maria Bruna Moliterni

09 ⁄ 04 ⁄ 2021