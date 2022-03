Rendez-Vous: Emmanuel Carrère inaugura il festival

Emmanuel Carrère sarà a Roma per inaugurare la dodicesima edizione di Rendez-Vous, il Festival del nuovo cinema francese.

“Tra due mondi” sarà il film d’apertura

Al Nuovo Sacher di Nanni Moretti il celebre scrittore introdurrà al pubblico la proiezione in anteprima del suo nuovo attesissimo film, “Tra due mondi”, interpretato da una straordinaria Juliette Binoche e in uscita nelle sale italiane il 7 aprile, dopo il grande successo riscosso in Francia.

Binoche veste i panni di Marianne, una scrittrice affermata che per preparare un libro sul lavoro precario prende una decisione radicale: senza rivelare la propria identità, si presenta all’ufficio di collocamento e viene assunta come donna delle pulizie sul traghetto che attraversa la Manica. Riesce così a toccare con mano i ritmi massacranti e le umiliazioni che affronta chi è costretto a quella vita, ma anche l’incrollabile solidarietà che unisce le sue compagne, tra cui spicca Christèle, madre single che non si dà mai per vinta. La vera identità di Marianne, però, non può restare nascosta per sempre…

Rendez-Vous dodicesima edizione

Ad inaugurare la dodicesima edizione del Festival del nuovo cinema francese un film attuale, ispirato al celebre romanzo-inchiesta della giornalista Florence Aubenas. “Tra due mondi” si avvale di un cast sensazionale di attrici non professioniste e, come sempre in Carrère, riesce a unire uno sguardo penetrante sulla società di oggi con la riflessione mai banale sul rapporto tra arte e vita, realtà e finzione.

Maria Grazia Bosu

16/03/2022