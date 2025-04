Regolamento sull’uso del telefono ad Amici: le rivelazioni di Sarah Toscano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sarah Toscano, ex concorrente del noto talent show “Amici” condotto da Maria De Filippi, ha recentemente condiviso dettagli interessanti riguardo al regolamento sull’uso del telefono all’interno del programma. Durante un’intervista al podcast “It’z Time For Podcast“, ha descritto le modalità di utilizzo degli smartphone da parte dei concorrenti, rivelando come queste regole influiscano sulla loro esperienza all’interno della scuola.

L’uso del telefono durante il pomeridiano

Nel corso della fase pomeridiana di “Amici“, i concorrenti hanno la possibilità di utilizzare il telefono per contattare i propri familiari. Sarah ha spiegato che questo avviene quattro o cinque volte a settimana, con un limite di dieci minuti per ogni chiamata serale. Tuttavia, esistono delle restrizioni specifiche riguardo ai contenuti delle conversazioni. “Ci dicono di non poter parlare del programma,” ha affermato Toscano. I concorrenti possono esprimere come si sentono o discutere della loro vita quotidiana, ma non possono rivelare dettagli o spoiler sul programma stesso. Questo approccio ha lo scopo di mantenere il segreto sui vari sviluppi e sulle dinamiche interne della trasmissione.

In caso di necessità, come malessere o bisogno di supporto, i concorrenti possono comunque comunicare con i familiari, ma sempre evitando di menzionare aspetti legati al programma. La gestione del tempo e delle comunicazioni è quindi studiata per mantenere un certo grado di isolamento, permettendo ai ragazzi di concentrarsi maggiormente sulla loro crescita artistica e personale.

Le restrizioni durante il Serale

Con l’inizio della fase del Serale, le regole cambiano drasticamente. Sarah ha rivelato che in questa fase i concorrenti hanno accesso al telefono solo una volta a settimana, per un tempo limitato di dieci minuti. Inoltre, non possono utilizzare il proprio smartphone, ma devono effettuare le chiamate da una sala apposita, dove una voce dall’alto gestisce il collegamento. Questa modifica nel regolamento è pensata per intensificare la concentrazione e l’impegno dei concorrenti, riducendo ulteriormente le distrazioni esterne.

La scelta di limitare l’uso del telefono durante il Serale è strategica, poiché i concorrenti sono sottoposti a pressioni maggiori e devono affrontare sfide più impegnative. La mancanza di contatti frequenti con il mondo esterno permette loro di focalizzarsi completamente sulle performance e sull’apprendimento, senza il rischio di essere influenzati da commenti o critiche provenienti dall’esterno.

L’impatto delle regole sulla vita di Sarah Toscano

Sarah Toscano ha condiviso la sua esperienza riguardo a queste restrizioni, affermando che, nonostante la sua attitudine a rimanere connessa, il periodo senza telefono è stato benefico. “Io sto molto attaccata al telefono e lo guardo anche se non mi arriva nessun messaggio,” ha dichiarato. Tuttavia, ha riconosciuto che l’assenza di contatti con il mondo esterno ha avuto un effetto positivo sulla sua esperienza ad Amici. “Ci ha aiutato perché noi non vedevamo le critiche e stavamo lontano dall’esterno,” ha spiegato. Questo isolamento forzato ha permesso a lei e ai suoi compagni di concentrarsi esclusivamente sulle loro attività all’interno della scuola, dedicandosi allo studio e alla preparazione delle esibizioni.

Sarah ha partecipato ad Amici dal primo all’ultimo giorno, uscendo dal programma con la coppa in mano. La sua esperienza dimostra come le regole sull’uso del telefono, sebbene restrittive, possano contribuire a creare un ambiente favorevole alla crescita artistica e personale dei concorrenti, permettendo loro di affrontare le sfide con maggiore determinazione e senza distrazioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!