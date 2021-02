Regina King interpreterà l’attivista Shirley Chisholm nel biopic

Regina King, vincitrice di Oscar, Golden Globe e quattro Emmy, reciterà e produrrà “Shirley“, il film biografico su Shirley Chisholm, la prima parlamentare afroamericana d’America.

Regina King e Shirley Chisholm: due donne determinate

Il film, prodotto da Participant, sarà scritto e diretto dal regista premio Oscar John Ridley, la cui produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

La storia segue la campagna presidenziale di Shirley Chisholm del 1972, un momento storico rivoluzionario, che offre quello che viene descritto da Regina King come “un ritratto intimo e dietro le quinte di uno dei leader politici più innovativi del nostro tempo”.

“L’impavida determinazione di Shirley Chisholm è stata un’ispirazione per tanti di noi, e con questo film speriamo di ispirare molte generazioni a venire”, ha detto King in una dichiarazione. “Collaborare ancora una volta con il mio amico e mentore, John Ridley, e il team di Participant, rende questo viaggio ancora più dolce.”

“Shirley”: il nuovo progetto di Regina King

Il progetto arriva durante un grande anno per la star, che ha ricevuto il suo quarto Emmy per “Watchmen” e ha debuttato alla regia con “One Night in Miami”, per il quale è in corsa per diventare la prima donna afroamericana nominata come Miglior regia agli Oscar.

Oltre a recitare come icona politica pionieristica, King produrrà anche il progetto sotto la sua bandiera della Royal Ties Productions con Reina King. Jeff Skoll e Anikah McLaren di Participant saranno i produttori esecutivi.

“La vita di Shirley Chisholm come politica e la sua carriera rivoluzionaria a Washington sono una parte fondamentale della storia americana che è troppo spesso trascurata”, ha aggiunto David Linde, CEO di Participant. “Siamo entusiasti di collaborare con John, Regina, Reina e un team creativo di enorme talento per condividere la storia di questa donna straordinaria con il pubblico di tutto il mondo”.

Regina King è rappresentato da ICM Partners, John Carrabino Management e Gang, Tire, Ramer, Brown & Passman.

Federica Contini

18/02/21