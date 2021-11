Regina King e David E. Kelley in coppia per la serie Netflix “Un vero uomo”

Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, Regina King e David E. Kelley stanno collaborando nel riadattamento del romanzo “Un vero uomo” di Tom Wolfe, per una una nuova serie limitata di Netflix.

Tutte le info sulla serie

Regina King e David E. Kelley sono gli ideatori del nuovo progetto ‘drammatico’ targato Netflix, ispirato al romanzo di Tom Wolfe “Un vero uomo”. Il colosso dello streaming ha ordinato sei episodi di un’ora.

Nella serie è incentrata sul magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker che si trova ad affrontare un’improvvisa bancarotta. Gli interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il suo impero da coloro che tentano di capitalizzare la sua caduta in disgrazia.

David E. Kelley sarà scrittore, produttore esecutivo e showrunner di “A Man in Full” mentre King dirigerà i primi tre episodi oltre a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo proprio sotto la sua produzione Royal Ties.

Regina King e David E. Kelley hanno instaurato da anni una fantastica intesa nelle Productions, tanto da far dichiarare alla King che:

“Tutto quello che posso dire è che quando David E. Kelley chiama, tu dici solo di sì. So che questa partnership produrrà qualcosa di speciale”.

La vicepresidente degli affari globali di Netflix, Nne Ebong, sulla serie e questa collaborazione ha affermato:

“La potente combinazione di Regina King e David E. Kelley che si fanno carico del commento sociale pungente e ancora attuale di Tom Wolfe è semplicemente innegabile”.

Regina King: dalla recitazione alla regia, passando per la produzione

La notizia di questa nuova serie arriva il giorno dopo il debutto su Netflix del film western “The Harder They Fall”, in cui troviamo Regina King alla recitazione. Oltre ai suoi numerosi riconoscimenti come attrice, la King è stata sempre molto più attiva come regista, soprattutto negli ultimi anni, dirigendo episodi di serie di successo come “This Is Us” (2016) per NBC, “Scandal” (2012) per ABC e “Insecure” (2016) per HBO.

Il suo debutto alla regia con “Quella notte a Miami” (2020) le è valso la nomination per la migliore regia al Golden Globe e ai Critics’ Choice Movie Awards, ma vari sono stati i premi che ha anche ottenuto come regista tra cui tre nomination all’Oscar.

David E. Kelly e i suoi recenti lavori

Il produttore cinematografico Kelly ha dichiarato che la nuova serie “Un vero uomo” è:

“Un progetto di passione per me, senza dubbio. L’opportunità di affrontare il romanzo brillante e preveggente di Tom Wolfe e di avere Regina al timone – non potrei essere più eccitato -“.

Attualmente sta lavorando agli spettacoli “The Lincoln Lawyer” e “Anatomy of a Scandal”, entrambi basati su racconti presi da libri di un certo spessore. Ma è anche impegnato in un adattamento della serie “Peacock” del romanzo di Dror A. Mishani “The Missing File”. I suoi crediti recenti come creatore televisivo includono “Big Sky” (2020) per ABC, che ha appena lanciato la sua seconda stagione, e “Nine Perfect Strangers” (2021) per Hulu, che è andato in onda sul Netflix da agosto a settembre.

Negli ultimi anni ha diretto spettacoli popolari come “Piccole grandi bugie” (2017), “Le verità non dette” (2020) e “Cambio di direzione”(2021).

Eleonora De Sanctis

05/11/2021