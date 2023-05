Recensione “XO,Kitty”: la serie spin-off del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo

Dopo aver raggiunto il grande successo nel campo del romance-comedy grazie al franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo, Netflix torna a cavalcare l’onda del successo dei film con uno spin-off dal titolo “XO,Kitty” basato su una delle sorelle minori, Kitty. Quest’ultima – se vi ricordate i film precedenti – aveva avuto un ruolo importante nei film poichè aveva consegnato le lettere d’amore della sorella ai ragazzi di cui era innamorata, creando la romance con Peter.

Sarà proprio per la sua personalità intraprendente – che ha catturato il pubblico – che Netflix ha deciso di darle uno spazio tutto suo e dedicare un’intera serie tv. Sempre rimanendo nel campo delle romance–comedy, seguiamo la vita della ragazza che decide- per amore – di trasferirsi nella Korean School of Seoul: la Kiss. Tuttavia, scoprirà presto che il suo sogno d’amore non va proprio come se lo aspettava.

XO, Kitty – tutte le informazioni

Trama

L’adolescente-Cupido Kitty Song Covey sostiene di sapere ogni cosa sull’amore. Da sempre è riuscita a far mettere insieme le coppie più disparate. Ma non tutto è come pensa e lo scoprirà presto. Spinta, infatti, dall’amore Dae, il suo fidanzato di penna coreano, decide di trasferirsi in Corea e frequentare lo stesso college in cui era stata sua madre. Tra problemi di cuore, coppie più disparate e rivelazioni inaspettate, Kitty si troverà a vivere un’esperienza che mai si sarebbe immaginata di vivere.

Crediti

Uscita : 18 Maggio

: 18 Maggio Piattaforma : Netflix

: Netflix Autrice : Jenny Han

: Jenny Han Attori: Anna Cathcart, Choi Min-young, Peter Thurnwald, Sang Heon Lee

Anna Cathcart, Choi Min-young, Peter Thurnwald, Sang Heon Lee Stagioni : 1

: 1 Episodi : 10

: 10 Durata : 30 minuti

: 30 minuti Genere: romance, comedy

Recensione

Nella strada di ogni adolescente c’è sempre quel momento in cui ci si chiede cosa si vuole essere o dove si vuole andare. Ebbene, Kitty, la nostra protagonista e la minore delle sorelle Covey, dopo essere rimasta senza di loro che sono partite per il college, allo stesso modo vuole trovare la sua strada. Per farlo, decide di partire dal ripercorrere i passi che sua madre – morta quando lei era piccola – ha fatto prima di lei e frequentare la sua stessa scuola.

Ma sua madre non è l’unico incentivo che la porta a fare le valige e trasferirsi – da un giorno all’altro – in Corea. C’è qualcosa in più di molto importante: il suo fidanzato Dae. I due si sono sempre e solo sentiti attraverso uno schermo del telefono, non c’è mai stato un primo bacio o qualcosa di fisico, ma Kitty pensa che lui sia decisamente la sua anima gemella.. peccato che non ci vorrà molto prima che scopra che non è proprio così che funziona l’amore.

Già nel primo episodio scopriamo infatti che Dae è fidanzato con un’altra, o almeno così sembra. Anche se le cose sembrano molto difficili e i due sono ostacolati in tutti i modi possibili, tutti eravamo sicuri di ritrovarci davanti il classico lieto fine da fiaba, e invece no. Proprio quando Kitty ottiene quello che voleva – ossia un fidanzamento reale con il suo ragazzo Dae – qualcosa inizia a smuoversi nella sua mente: l’idea di provare qualcosa per Yuri.

Quello su cui tutta la serie gioca è infatti il fattore confusione, tipico di ogni adolescente che si ritrova alle prime armi con l’innamoramento e l’orientamento sessuale. Trattandosi di un prodotto principalmente rivolto ad adolescenti, coetanei della stessa Kitty e del suo gruppo di amici, gli showrunners hanno deciso di portare sullo schermo dinamiche e sentimenti del tutto reali, creando una storia in cui un adolescente possa rispecchiarsi, legandovisi facilmente.

Oltre a presentarsi come un prodotto riuscito per il target e il genere, la serie ci pone dinanzi tematiche attuali e spesso problematiche, come il non sentirsi adeguati per il proprio stato economico o soffrire per un rapporto mancato con i propri genitori. XO, Kitty va oltre un semplice drama adolescenziale e mostra l’amore – o la mancanza di questo – in molte sue forme e dimostrazioni. Pensiamo, ad esempio, alle due immagini contrastanti che vediamo nella 1×05: da un lato c’è Dae, con la sua famiglia povera ma felice nella sua piccola casa, dall’altro c’è Yuri, in una casa enorme e sfarzosa ma priva di qualsiasi amore familiare.

Nonostante i piani sull’amore di Kitty – come quelli di qualsiasi adolescente alle prime armi – non sono andati come se li aspettava, a Seul ha trovato una famiglia che non si sarebbe mai aspettata. Il suo intero viaggio diventa così metafora di ogni percorso adolescenziale, in cui tutti si sentono un po’ spaesati e soli ma, nel loro cammino, imparano a trovare la loro strada attraverso errori e legami scoperti per caso.

Giudizio e Conclusioni

Seppur con qualche vuoto di sceneggiatura e sintesi eccessive per evitare una serie più lunga, XO Kitty è una serie che si fa apprezzare, se amate i teen drama. Non potrete non empatizzare almeno un pochino con la goffa e impacciata Kitty, che fa del suo meglio per rimanere a galla in un mare pieno di adulti e tanti casini. Le avventure che la vedranno protagonista durante il suo soggiorno alla Kiss – non sempre così verosimili – vi intratterranno per tutti i 10 episodi, rendendo il tutto molto scorrevole e divertente.

Trailer

