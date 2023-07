Recensione “The Idol”: la controversa serie di Sam Levinson

Presentata al Festival di Cannes come la nuova opera scandalosa dell’autore di Euphoria – Sam Levinson – e del cantante The Weeknd, The Idol è una serie che ha ricevuto – da parte del pubblico – innumerevoli critiche. Quella che sarebbe dovuta essere una delle serie più provocanti e aspettate del momento, potrebbe essersi rivelata un grande flop, o meno. Non vi anticipiamo nulla su ciò che pensiamo sulla serie ma possiamo assolutamente dire che Lily Rose Depp è riuscita ad eccellere nel suo ruolo di protagonista.

ATTENZIONE: L’articolo contiene spoiler sul finale di serie

The Idol – tutte le informazioni

Trama

Jocelyn – protagonista della serie – è una pop star in crisi. Ormai nel mondo dello spettacolo da quando aveva 13 anni, è entrata in crisi dopo la morte delle madre. Ora tutto il suo tour è a rischio e la sua musica sembra risentire del suo stato emotivo. Tutto cambia quando incontra Tedros Tedros, il proprietario di un club in cui la star va una sera insieme alla sua assistente. Da quel momento, Jocelyn viene trascinata in una relazione sempre più morbosa e manipolatoria, dove Tedros prenderà il controllo della sua vita e della sua stessa casa.

Crediti

Primo episodio : 4 Giugno 2023

: 4 Giugno 2023 Creatori : Sam Levinson

: Sam Levinson Genere : Drammatico

: Drammatico Attori : Lily Rose Depp, The Weeknd, Suzanna Son, Troye Sivan

: Lily Rose Depp, The Weeknd, Suzanna Son, Troye Sivan Episodi : 5

: 5 Stagioni : 1

: 1 Stato : in corso

: in corso Durata : 60 minuti

: 60 minuti Produzione: HBO

HBO Piattaforma: Now Tv

Recensione

Dopo le grandi presentazioni che hanno anticipato l’arrivo di The Idol, siamo giunti al momento in cui bisogna tirare un po’ le fila e ragionare sulla serie nel suo complesso. Forse per il suo precedente successo – Euphoria – o per la grande pubblicità fatta a questa serie – questo nuovo prodotto di Sam Levinson era uno dei più attesi di questi ultimi tempi. Le presentazioni che lo avevano preceduto avevano creato molto scalpore, presentando un prodotto controverso, provocatorio e fuori dagli schemi. Ma sarà stato davvero così?

Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare: nonostante i presupposti, la trama sembra essere molto più semplice di quel che si era previsto, risultando alle volte eccessivamente provocatoria. Ma come già abbiamo potuto constatare da Euphoria, per il regista Sam Levinson i corpi sono un materiale da utilizzare, plasmare e sfruttare in ogni loro sfumatura, traendo da essi tutta la carica possibile. E proprio il corpo è l’elemento fondamentale nella serie. La bravissima Lily Rose Depp riesce a posare – in ogni scena – in modo sensuale, sinuoso ed elegante – portata costantemente in primo piano dal regista, comunicando con lo sguardo, con le curve del suo corpo e con movimenti fluidi, incorniciata da una fotografia impeccabile e – a tratti – pittorica.

The idol risulta essere provocante, eccessiva e spregiudicata

Al totale opposto di Jocelyn c’è Tedros, un uomo rozzo, meschino e disturbato. Mentre lei si muove come quasi eterea sulla scena, lui viene mostrato in tutta la sua pesantezza, con modi grossolani, esagerati e sprezzanti. Tutte queste sue accezioni negative – però – risultano alle volte essere estremamente caricate, tanto da risultare ridicolo, ma forse potrebbe essere volontario? Non lo sappiamo, ma possiamo affermare che – con qualche piccola critica – questa coppia riesce nell’intento di risultare fastidiosa e spesso disturbante per lo spettatore.

Ma quando il gioco sembra essere fatto e le carte ormai – sembrano essere – tutte scoperte: ecco che arriva l’inaspettato. Quel che ci è sempre parso un cacciatore – Tedros – si rivela essere una vittima della sua stessa manipolazione. Jocelyn, vista fino a quel momento come una vittima in balia della sua strategia, si rivela essere un’abile cacciatore, capace di sfruttare la manipolazione di Tedros a suo vantaggio, trasformandola in processo ed energia creativa.

Quando i cacciatori diventano le vittime

Un plot twist, questo, che ci ha lasciato sorpresi e ribaltato tutto quel che pensavamo, fino ad un attimo prima. Arrivati al finale della serie, tutto ci sembra essere tutto il contrario di quanto è apparso, dai personaggi al mondo in cui essi si muovono. Il mondo di Hollywood, apparentemente progressista e con un’alta morale, risulta essere sessista, oppressivo e pieno di pregiudizi. I ruoli si invertono, le carte in tavola cambiano e tutto viene rimescolato.

Giudizio e Conclusioni

Nonostante le sue piccole pecche – dalla trama non pienamente consistente e delle scene che sfociano nell’eccesso – The Idol si è dimostrata essere una serie ben riuscita nel suo intento. Non ci troviamo davanti ad un capolavoro ma non si può certo affermare che sia stato un enorme flop. Ci sono molte sfumature nel mezzo e possiamo decisamente affermare che questo nuovo prodotto di Sam Levinson si trova nel mezzo. Lo Show riesce a mostrare l’intricato mondo di Hollywood e le pressioni a cui le pop star come Jocelyn – spesso – sono sottoposte, riempendo il tutto di forte carica erotica e momenti carichi di tensione.

