Recensione “Platonic”: cosa succede quando ritrovi il tuo migliore amico alla soglia dei quarant’anni?

Il 24 Maggio 2023 Apple Tv+ farà uscire la sua nuova serie, prodotta e interpretata da Rose Byrne dal titolo Platonic. Con l’interpretazione di Seth Rogen e la co-scrittura di Nick Stoller e Francesca Delbanco, la serie si presenta come una classica comedy in perfetto stile americano. Attraverso dieci episodi di trenta minuti ciascuno entreremo all’interno della vita di Sylvia e Will, due migliori amici che si ritrovano dopo venti anni dalla fine del College e sviluppano – come ci dice il titolo – un amore platonico.

Platonic – tutte le informazioni

Trama

Sylvia ha quarant’anni, una casa, un marito amorevole e tre figli. Will ha la sua stessa età e ha appena rotto con la sua fidanzata storica. I due si conoscono da sempre ma – dopo il college- si sono persi di vista e mai più sentiti. Quando Sylvia decide – dopo aver saputo della rottura – di contattare di nuovo Will, tra i due riprende a nascere l’amicizia che da tempo era stata messa da parte. Di giorno in giorno il loro amore platonico crescerà sempre di più, stravolgendo e cambiando le loro vite.

Crediti

Sceneggiatura : Nick Stoller e Francesca Delbanco

: Nick Stoller e Francesca Delbanco Anno : 2023

: 2023 Ideatore : Rose Byrne

: Rose Byrne Stagioni : 1

: 1 Episodi : 10

: 10 Durata : 30 minuti

: 30 minuti Genere : commedia

: commedia Attori: Rose Byrne, Seth Rogen, Tre Hale, Andrew Lopez

Recensione

Due amici che si incontrano dopo molto tempo e cominciano a fare le più svariate delle esperienze insieme. Lui esuberante e scapestrato, lei responsabile e apparentemente calma. Una delle trame più semplici e utilizzate che ci siano ma, a rendere Platonic un prodotto valido e interessante, è il modo in cui tutta la serie è gestita e sviluppata.

Per quanto – infatti – la trama non sia poi così intricata o ragionata – gli avvenimenti importanti sono davvero minimi e semplici – il bello di Platonic risiede in come riesca a parlare in modo naturale – e spesso divertente – delle vicende di vita quotidiana che posso riguardare ognuno di noi, rompendo tutti i cliché.

Ad un certo punto della tua vita non si possono più avere amici del sesso opposto, vero? Platonic ci insegna è che la risposta è: assolutamente no. Quella tra Sylvia e Will è un’amicizia riscoperta dopo vent’anni in cui entrambi sono andati avanti con le proprie vite. Lei ha una famiglia, una marito ed è in cerca di un lavoro, lui aveva una relazione storica e gestisce un pub. Eppure, due giorni dopo essersi incontrati i due sembrano non essersi mai persi di vista. Nonostante i giorni passino e il loro affetto cresca enormemente, i due continuano ad avere un rapporto genuino e sincero, senza mai sfociare nell’amore vero e proprio. Entrambi, forse accomunati dal fatto di avere una vita in parte insoddisfacente, si sono ritrovati immediatamente diventando l’uno il confidente e spalla dell’altro.

Ma Platonic non parla solo di amicizia ma affronta temi altrettanto importanti e molte volte ignorati nella nostra società. Prendiamo Sylvia, ad esempio, una donna di quarant’anni che non riesce ad integrarsi nella società perchè non ha trovato un lavoro che la gratifichi. Quante volte ci siamo sentiti così o abbiamo visto persone a noi vicino così? Quella di Sylvia è un problema odierno e comune a moltissime donne – e uomini – vittime delle pressioni sociali e delle aspettative da rispettare. Anche in questo caso, la serie ci insegna qualcosa – facendolo sempre con leggerezza e ironia: dobbiamo fare quel che ci rende felice e non quel che gli altri si aspettano da noi. Con i suoi quarant’anni, tre figli e delle amiche un po’ giudicone, Sylvia decide di fregarsene e cercare quel che la fa felice, normalizzando il non riuscire a trovare una propria strada, nonostante la sua età.

Infine non potevamo dedicare una piccola parentesi al rapporto sincero e concreto tra Sylvia e suo marito. Quelle che la serie ci pone dinanzi sono dinamiche come mai attuali e reali, in cui non si è cercato di idealizzare o rendere perfetta una relazione ma si è scelto invece di renderla nel modo più vero e sincero possibile, con i suoi alti e bassi, difetti e pregi.

Giudizio e Conclusioni

Sicuramente ci sentiamo di consigliare questa serie comedy che – pur riprendendo tutti gli aspetti tipici di una comedy americana – riesce a trattare in modo ironico e leggero temi importanti e spesso trascurati. A rendere ancora migliore il tutto c’è la sintonia tra Sylvia e Will, entrambi interpretati perfettamente, che con i loro drammi quotidiani e le vite incasinate vi faranno sentire parte del team.

Trailer

