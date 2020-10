“Rebecca” di Armie Hammer e Lily James disponibile su Netflix

Il nuovo adattamento del film “Rebecca” disponibile su Netflix, nonostante sia basato sullo stesso romanzo, non è un remake del film premio Oscar di Alfred Hitchcock del 1940.

“Rebecca” su Netflix

“Rebecca” è tornata sugli schermi in una nuova versione targata Netflix, a 80 anni esatti dal film di Alfred Hitchcock, “Rebecca la prima moglie“, interpretato da Laurence Olivier e Joan Fontaine.

“Rebecca” di Hitchcock è l’unico film del leggendario regista che vinse l’Oscar per il miglior film.

Tratto dall’omonimo romanzo di Daphne du Maurier del 1938, il suo film fu interpretato da Laurence Olivier nel ruolo di Maxim de Winter, un ricco inglese che riportò una nuova giovane sposa, interpretata da Joan Fontaine, nella sua tenuta di Manderley.

Recentemente è tornata su Netflix “Rebecca” diretto da Ben Wheatley e interpretato da Armie Hammer nel ruolo di Maxim e Lily James,nel ruolo di sua sposa.

“Rebecca”non è il remake del film di Hitchcock

Secondo quanto riportato da Variety, sia il regista che gli attori non hanno voluto riprendere il film di Hitchcock.

Armie Hammer ha dichiarato,infatti,di non aver visto il film di Hitchcock e di non aver letto il libro prima di firmare il contratto per il nuovo film.

“Ho letto il libro solo dopo aver firmato il contratto per il film. Ben Wheatley mi ha detto: Non voglio il film. Non voglio che tu faccia quello che ha fatto Laurence Olivier. Stiamo facendo il nostro adattamento. Sarà diverso. Sarà modernizzato”, ha detto Hammer.

Kristin Scott Thomas, che interpreta la governante, la signora Danvers, pensa che Hitchcock dovette affrontare un esame simile quando decise di adattare il romanzo.

“Immagino che quando ha fatto il suo film, probabilmente stavano dicendo la stessa cosa: Come hai potuto fare un film di questo romanzo? Da allora ci sono stati molti adattamenti del romanzo. Rebecca di Hitchcock è un bel film e lo ammiro molto, l’ho visto molte volte. Credo che il nostro film sia completamente diverso”.

“Rebecca” è disponibile su Netflix.

Erika Zagari

23/10/2020