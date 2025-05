Reazioni dei piloti di Formula 1 al film F1: ecco cosa ne pensano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La pellicola “F1”, con protagonisti Brad Pitt e Javier Bardem, si prepara a debuttare il 26 giugno. In attesa dell’uscita, una proiezione speciale ha avuto luogo a Monaco, attirando l’attenzione di numerosi piloti di Formula 1, che hanno condiviso le loro impressioni sul film. Mentre alcuni hanno elogiato la narrazione, altri hanno sollevato dubbi riguardo a certe imprecisioni presenti nella trama.

La proiezione speciale a Monaco

La scorsa settimana, Monaco ha ospitato una proiezione esclusiva di “F1”, un film che si immerge nel mondo delle corse automobilistiche. L’evento ha visto la partecipazione di molti piloti di Formula 1, che hanno avuto l’opportunità di vedere come il loro sport è stato rappresentato sul grande schermo. Tra i presenti, solo due piloti hanno scelto di non partecipare. Tra questi, Max Verstappen, quattro volte Campione del Mondo, ha rifiutato di apparire nel film e ha espresso critiche nei confronti della rappresentazione drammatizzata della Formula 1 in produzioni come “Drive to Survive” di Netflix. La sua assenza ha suscitato curiosità, considerando l’importanza della sua figura nel panorama delle corse.

Le opinioni dei piloti sulla pellicola

I piloti presenti hanno avuto reazioni variegate. Lando Norris, pilota della McLaren, ha descritto il film come una “bella storia” e ha sottolineato il suo potere ispiratore, particolarmente per i giovani che desiderano entrare nel mondo delle corse. Carlos Sainz, della Williams, ha notato che per i fan più accaniti e i giornalisti, alcune parti potrebbero sembrare eccessivamente influenzate dalla cultura americana, ma ha comunque apprezzato il film. Alex Albon, compagno di squadra di Sainz, ha aggiunto che il film riesce a mantenere un buon equilibrio, permettendo di godere della visione senza troppe aspettative.

Fernando Alonso, due volte campione del mondo e pilota dell’Aston Martin, ha commentato che, pur non essendo un documentario, il film presenta alcune imprecisioni. Ha però riconosciuto che l’azione in pista è ben rappresentata e originale. Esteban Ocon, pilota dell’Alpine, ha espresso il desiderio di un film più focalizzato sulle corse e meno sugli incidenti, ma ha comunque trovato l’esperienza “super immersiva”. Anche Charles Leclerc della Ferrari ha notato alcune inesattezze, ma ha elogiato le scene di guida, sottolineando come il film possa attrarre un pubblico più vasto.

Kimi Antonelli, debuttante della Mercedes, ha descritto “F1” come un film lungo ma ben realizzato, ritenendo che la storia piacerà a molti spettatori. Le opinioni dei piloti evidenziano un mix di entusiasmo e critiche costruttive, riflettendo la loro esperienza diretta nel mondo delle corse.

La trama di F1

Il film “F1” racconta la storia di Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, un ex talento della Formula 1 degli anni ’90. Dopo un incidente che ha minacciato la sua carriera, Sonny vive come pilota mercenario. Trent’anni dopo, il suo ex compagno di squadra, Ruben Cervantes , proprietario di una squadra in difficoltà, lo convince a tornare in pista per salvare la squadra e dimostrare di essere il miglior pilota del mondo.

In questo contesto, Sonny si ritrova a competere con Joshua Pearce , un giovane talento deciso a imporsi nel team. La trama esplora non solo la competizione in pista, ma anche le dinamiche complesse tra compagni di squadra, evidenziando come la rivalità possa influenzare le relazioni e le scelte personali. Mentre Sonny affronta il suo passato, il film si propone di offrire uno sguardo avvincente sul mondo della Formula 1, mescolando dramma e adrenalina in un racconto che promette di catturare l’attenzione di un pubblico ampio e variegato.

