Reazione a Catena: Tiri Liberi trionfano nella puntata del 12 giugno 2025

La puntata del 12 giugno 2025 di “Reazione a Catena” ha visto protagonisti i Tiri Liberi, che hanno affrontato una nuova sfida contro i Fai da noi, un gruppo di concorrenti con una passione per il fai-da-te. L’episodio, descritto da Pino Insegno come un “incontro bellissimo tra Nord e Sud“, ha messo in risalto il talento e la determinazione dei partecipanti, con i Tiri Liberi che hanno cercato di riscattare la sconfitta precedente.

I concorrenti della puntata: il ritorno degli ex partecipanti

Nella puntata di ieri, i Tiri Liberi hanno sfidato i Fai da noi, un gruppo siciliano composto da Davide, Elisa e Anna, originari di Alcamo, in provincia di Trapani. Questa famiglia, formata da madre, padre e figlia, ha già partecipato a “Reazione a Catena” nel 2013, portando con sé una certa esperienza e determinazione. La loro presenza ha aggiunto un elemento di nostalgia e competizione, rendendo la sfida ancora più avvincente. La scelta di ripresentarsi nel gioco ha suscitato curiosità tra il pubblico, che ha seguito con attenzione le loro performance.

Un record personale per i Tiri Liberi

Durante la puntata, i Tiri Liberi hanno dimostrato di essere in ottima forma, raggiungendo un traguardo significativo nell’Intesa Vincente. Con 14 parole indovinate, hanno stabilito un record personale che non era mai stato raggiunto in questa stagione. Questo risultato ha evidenziato la loro preparazione e la sinergia tra i membri del team, che hanno lavorato insieme per superare le sfide del gioco. Dall’altra parte, i Fai da noi non sono riusciti a competere con la stessa intensità, fermandosi a 9 parole e tornando a casa con un risultato inferiore alle aspettative.

Il montepremi finale e le vincite accumulate

Dopo una serie di giochi intensi, i Tiri Liberi si sono preparati per affrontare l’ultima fase del gioco. Partendo da un montepremi iniziale di 104 mila euro, la cifra è scesa a 13.000 euro dopo aver acquistato il Terzo Elemento all’Ultima Parola. La squadra ha dimostrato abilità nel trovare la soluzione corretta tra le opzioni ‘Parentesi‘ e ‘Freno‘ , portando a casa una somma che rappresenta la loro terza vittoria consecutiva. Questo successo ha consolidato la loro posizione nel gioco e ha aumentato l’interesse del pubblico nei confronti delle loro future performance.

Il percorso dei Tiri Liberi nella stagione 2025

Il gruppo dei Tiri Liberi, originario di Codroipo, in Friuli-Venezia Giulia, ha avuto un inizio di stagione promettente, accumulando un totale di 23.063 euro in gettoni d’oro. Le loro vittorie precedenti includono somme di 1.813 euro e 8.250 euro, dimostrando una costante crescita e un’ottima strategia di gioco. La loro abilità nel risolvere enigmi e la capacità di lavorare come squadra li hanno resi uno dei gruppi più seguiti e ammirati di questa edizione di “Reazione a Catena“. Con tre vittorie già all’attivo, i Tiri Liberi continuano a mantenere alta l’attenzione del pubblico, pronti a nuove sfide e a ulteriori successi.

