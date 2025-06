Reazione a catena: I tiri liberi trionfano ancora, ma i beach boys non si arrendono

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella recente puntata di “Reazione a Catena” andata in onda il 19 giugno 2025, i Tiri Liberi, il trio composto da Sabrina, Fabio e Luca, hanno dimostrato ancora una volta la loro abilità nel gioco, mantenendo il titolo di campioni. I nuovi sfidanti, noti come i Beach Boys, hanno cercato di mettere in difficoltà i campioni, ma non sono riusciti a prevalere. Questo articolo esplora i momenti salienti della puntata, le dinamiche del gioco e il montepremi accumulato.

I beach boys: Nuovi sfidanti con grande personalità

Il gruppo dei Beach Boys, formato da Alberto, Nicholas e Jacopo, ha fatto il suo ingresso nella competizione con un certo carisma. Pino Insegno, il conduttore del programma, ha notato la loro presenza scenica e ha scherzato sulla possibilità che fossero modelli, scoprendo poi che lavorano in una banca. Durante l’estate, i tre amici condividono un ombrellone in spiaggia e si divertono con vari giochi, un legame che si è riflesso nel loro approccio al quiz.

Tuttavia, la loro prima esperienza nel programma non è stata delle più fortunate. Dopo aver perso la Zot, i Beach Boys hanno affrontato l’Intesa Vincente con un tempo di 55 secondi, ma non sono riusciti a trovare la giusta sintonia, chiudendo con solo sei parole. Nonostante le difficoltà iniziali, il loro spirito combattivo è rimasto intatto, e hanno dimostrato di avere un buon affiatamento, anche se non sufficiente per battere i campioni.

I tiri liberi: Una performance sostenuta e strategica

I Tiri Liberi, alla loro dodicesima partecipazione, hanno continuato a mostrare la loro forza e coesione. Con un punteggio finale di nove parole, Sabrina, Fabio e Luca hanno dimostrato di essere un team ben affiatato, capace di affrontare le sfide con determinazione. La loro esperienza nel programma si è rivelata fondamentale, permettendo loro di mantenere la calma anche di fronte a nuovi avversari.

Durante l’Ultima Parola, un momento cruciale del gioco, Sabrina ha espresso preoccupazione per il rischio di perdere 3.000 euro, suggerendo di acquistare il Terzo Elemento. Tuttavia, Fabio ha mostrato una certa propensione a rischiare, e dopo una discussione, il trio ha deciso di dimezzare il montepremi. Questa scelta si è rivelata vincente, portando i Tiri Liberi a un montepremi finale di 3.907 euro.

Il montepremi e le parole vincitrici

Il montepremi accumulato dai Tiri Liberi è stato un argomento di grande interesse durante la puntata. Pino Insegno ha rivelato che i campioni avevano già raccolto un totale di 125.000 euro nei giochi precedenti. La tensione è aumentata quando è arrivato il momento di scoprire le parole che avrebbero permesso di aumentare ulteriormente il bottino.

Sabrina, Luca e Fabio hanno dovuto accostare le parole “Preparato” e “Banco” a quella vincente. Nonostante avessero inizialmente pensato a “Farmaco”, è stata proprio questa la parola giusta che ha permesso loro di raggiungere un totale di 128.533 euro in gettoni d’oro. Con un finale così emozionante, la domanda rimane: i Tiri Liberi riusciranno a mantenere il loro titolo anche nelle prossime puntate?

