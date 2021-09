In “Raymond and Ray”, Rodrigo Garcia riunisce le due star per una storia di redenzione.

Raymond and Ray: Rodrigo Garcia dirige Ethan Hawke ed Ewan McGregor

Gli acclamati attori Ethan Hawke ed Ewan McGregor condivideranno la scena come i due fratellastri nel nuovo film degli Apple Studios “Raymond and Ray”. Diretto da Rodrigo Garcia di “Albert Nobbs” e “In Treatment”, il film si concentra sulla riunione dei due fratelli al funerale del padre e sulla loro lotta per superare gli anni di miserabile genitorialità che ha dato loro. È una storia di reinvenzione mentre affrontano i loro problemi con un senso dell’umorismo e un dolore profondo e condiviso.

Il film è prodotto da Mockingbird Pictures con il premio Oscar Alfonso Cuarón , uno dei produttori dietro “Gravity”,al timone, insieme a Bonnie Curtis di “Salvate il soldato Ryan” e “Julie Lynn” di Albert Knobbs. Al progetto lavoreranno anche i produttori esecutivi Gabriela Rodriguez e Shea Kammer .

Gli impegni dei due protagonisti

Hawke sarà anche in “Moon Knight”, un’imminente esclusiva Disney+ in uscita nel 2022. Con la sua inclusione nella serie, Hawke si unisce ufficialmente al Marvel Cinematic Universe, qualcosa che è nato solo a causa di un incontro casuale con il titolare Moon Knight, Oscar Isaac, in una caffetteria. D’altra parte, McGregor interpreta il primo uomo a raggiungere la vetta del Monte Everest in un nuovo thriller opportunamente intitolato “Everest”.Un adattamento del romanzo “The Paths of Glory”, il film uscirà nel gennaio 2022.

La programmazione Apple plus

Questa produzione di Apple Studios costellata di stelle, si unisce a una lunga lista di film aggiunti al servizio di streaming Apple TV+. “Raymond e Ray” saranno presenti insieme al film vincitore del Sundance “CODA and Emancipation” , un progetto anticipato del regista Antoine Fuqua e del produttore Will Smith. Tra gli altri film a venire ci sono quelli di Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” che unisce Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in ruoli da protagonista; “Finch” l’ultimo film con protagonista l’amato attore Tom Hanks; e “Tragedy of Macbeth” con Denzel Washington e Frances McDormand.

Per “Raymond e Ray”.ancora non è stata decisa ancora una data di rilascio.

Francesca Reale

01/09/2021