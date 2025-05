Rassegna TuttoMoretti al Cinema Nuovo Sacher: Un omaggio alla filmografia di Nanni Moretti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La rassegna TuttoMoretti, dedicata alla filmografia di Nanni Moretti, avrà inizio il 9 maggio al Cinema Nuovo Sacher di Roma. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di cinema di rivedere i classici del regista in versioni restaurate, presentati direttamente da lui stesso. La rassegna non solo celebra il lavoro di Moretti, ma sottolinea anche l’importanza della riscoperta del cinema del passato, un fenomeno che sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama cinematografico attuale.

Un inizio di rassegna con i grandi classici

La rassegna TuttoMoretti si aprirà con tre titoli iconici della carriera di Nanni Moretti: “Io sono un autarchico“, “Ecce Bombo” e “Sogni d’oro“. Questi film, che hanno segnato un’epoca, verranno proiettati in orari diversi per permettere a un ampio pubblico di partecipare. La scelta di presentare i film in versioni restaurate offre l’occasione di apprezzare la qualità visiva e sonora di opere che hanno fatto la storia del cinema italiano.

“Io sono un autarchico” sarà il primo film a essere proiettato, venerdì 9 e sabato 10 maggio, con tre spettacoli giornalieri alle 16:00, 18:00 e 20:45. Questo film, uscito nel 1976, rappresenta un’importante riflessione sulla società italiana dell’epoca, attraverso il filtro dell’ironia e della satira, tipici dello stile di Moretti.

Proiezioni e programmazione futura

Dopo la proiezione di “Io sono un autarchico“, la rassegna continuerà con “Ecce Bombo“, che sarà visibile domenica 11 maggio alle 17:30 e 20:00, e lunedì 12 maggio alle 16:00, 18:00 e 20:45. Questo film, uscito nel 1978, è un’altra pietra miliare della filmografia di Moretti, che affronta temi come l’inefficienza e la confusione della vita giovanile, sempre con un tocco di ironia.

Infine, “Sogni d’oro” sarà proiettato martedì 13 e mercoledì 14 maggio, con gli stessi orari di “Io sono un autarchico“. Questo film, che esplora il mondo dei sogni e delle aspirazioni, è un’opera che invita a riflettere sulle proprie ambizioni e sul significato di realizzazione personale.

Un evento da non perdere

La rassegna TuttoMoretti non è solo un’opportunità per rivedere film storici, ma anche un modo per celebrare il contributo di Nanni Moretti al cinema italiano. La presenza del regista durante le proiezioni aggiunge un valore inestimabile all’evento, poiché offre al pubblico la possibilità di ascoltare aneddoti e riflessioni sui film proiettati.

Con un calendario che si arricchirà di ulteriori titoli nei prossimi mesi, il Cinema Nuovo Sacher si conferma come un punto di riferimento per gli amanti del cinema di qualità. La rassegna rappresenta un invito a riscoprire il passato e a riflettere su come il cinema possa influenzare e raccontare la società contemporanea.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!