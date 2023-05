Rapito: il nuovo film di Marco Bellocchio in concorso al Festival di Cannes

Il talento di Marco Bellocchio, regista italiano di grande fama, non accenna a diminuire nonostante gli oltre 80 anni. Dal 25 maggio arriverà nelle sale italiane il suo ultimo film, “Rapito“, che sarà presentato in concorso al prestigioso Festival di Cannes il 23 maggio.

Il trailer, già disponibile, offre un’anteprima di quello che potrebbe essere uno dei film italiani più attesi dell’anno.

Un cast stellare per un film che racconta una storia drammatica

Il cast di “Rapito” vanta attori di grande talento come Barbara Ronchi, Paolo Pierobon, Fabrizio Gifuni, Filippo Timi, Corrado Invernizzi, Fausto Russo Alessi e Leonardo Maltese.

Il film narra la storia di una famiglia ebrea di Bologna, i Mortara, la cui vita viene sconvolta nel 1858 quando il loro figlio di 7 anni, Edgardo, viene rapito dall’esercito del papa. Il bambino era stato segretamente battezzato dalla sua nutrice, e la legge dello Stato Pontificio imponeva un’educazione cattolica in casi simili.

La scelta di raccontare una storia così drammatica e controversa è in linea con il cinema di Bellocchio, noto per la sua capacità di affrontare temi complessi e di grande impatto emotivo. La vicenda dei Mortara, infatti, è ancora oggi un caso emblematico di intolleranza religiosa e di sopruso nei confronti delle minoranze.

Il Festival di Cannes come trampolino di lancio per “Rapito”

La partecipazione al Festival di Cannes è un grande traguardo per il film e per il regista, che spera di ottenere riconoscimenti internazionali grazie a questa vetrina d’eccezione. Il Festival, infatti, è uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo e può contribuire a lanciare un film verso il successo di pubblico e critica.

Il trailer di “Rapito” mostra immagini suggestive e intense, in grado di catturare l’attenzione dello spettatore e di creare aspettative elevate. La fotografia e la scenografia contribuiscono a creare un’atmosfera ricca di tensione e drammaticità, mentre la colonna sonora sembra perfettamente in sintonia con il tono del film.

Il regista Marco Bellocchio, già vincitore di numerosi premi in passato, potrebbe aggiungere un altro successo alla sua carriera grazie a “Rapito”. La pellicola, infatti, sembra avere tutte le carte in regola per diventare un successo sia in Italia che all’estero, grazie alla sua storia coinvolgente e alla bravura degli attori coinvolti.

La parola chiave, “Rapito”, mette in evidenza il tema centrale del film: il rapimento di un bambino e le conseguenze drammatiche che ne derivano per la sua famiglia.

Una tematica che, pur essendo ambientata nel passato, riesce a toccare corde profonde e a far riflettere sulle ingiustizie e le discriminazioni che ancora oggi affliggono il nostro mondo.