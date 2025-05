Rami Malek compie 44 anni: i film da non perdere in streaming

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, 12 maggio 2025, l’attore Rami Malek festeggia il suo 44° compleanno. Recentemente tornato sul grande schermo con il thriller “Operazione vendetta“, Malek ha conquistato il pubblico con la sua versatilità e il suo talento. In questo articolo, esploreremo alcuni dei suoi film più significativi disponibili in streaming, offrendo un’opportunità per riscoprire il suo straordinario percorso artistico.

Bohemian rhapsody: la consacrazione di un talento

“Bohemian Rhapsody“, uscito nel 2018, rappresenta uno dei ruoli più iconici di Rami Malek. L’attore ha interpretato Freddie Mercury, il leggendario frontman dei Queen, guadagnandosi l’Oscar come miglior attore protagonista. La pellicola, pur essendo stata completata da altri registi dopo l’allontanamento di Bryan Singer, ha riscosso un grande successo sia di critica che di pubblico. La performance di Malek è stata elogiata per la sua intensità e per la capacità di catturare l’essenza di Mercury, rendendo il film un biopic avvincente e ben costruito. “Bohemian Rhapsody” ha ricevuto anche tre premi Oscar in categorie tecniche e una nomination come miglior film, diventando un fenomeno al botteghino. Attualmente, il film è disponibile su piattaforme come Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, TIMVision, Amazon Prime Video e Disney+.

No time to die: un villain umano

Nel 2021, Rami Malek ha interpretato il villain in “No Time to Die“, l’ultimo capitolo della saga di James Bond con Daniel Craig. La sua performance ha messo in luce il lato vulnerabile del personaggio, rendendolo memorabile in un film che ha diviso la critica. Diretto da Cary Fukunaga, “No Time to Die” ha cercato di unire una trama complessa con sequenze d’azione spettacolari. Tuttavia, alcuni critici hanno notato che la sceneggiatura risultava disconnessa e che il finale non rispettava le aspettative create dai precedenti film della saga. Nonostante ciò, il film ha attratto un vasto pubblico e ha offerto momenti di grande intrattenimento. “No Time to Die” è disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play e Apple iTunes.

Fino all’ultimo indizio: un thriller d’atmosfera

“Fino all’ultimo indizio“, uscito nel 2021, è un thriller che si distingue per la sua atmosfera e la profondità dei personaggi. Diretto da John Lee Hancock, il film presenta una narrazione lenta ma coinvolgente, incentrata su poliziotti che affrontano il peso delle loro responsabilità. La performance di Denzel Washington è carismatica, mentre Malek offre un supporto efficace nel suo ruolo. Il film, che ricorda le pellicole degli anni ’70, è caratterizzato da un’atmosfera cupa e da una trama complessa, che coinvolge il pubblico in un viaggio attraverso una città malata. “Fino all’ultimo indizio” è disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes e TIMVision.

Amsterdam: un racconto romantico e oscuro

Nel 2022, Rami Malek ha partecipato a “Amsterdam“, un film diretto da David O. Russell. Nonostante le aspettative elevate, il film ha ricevuto recensioni miste, ma la sua trama, che esplora un triangolo amoroso tra Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, è stata apprezzata per la sua poesia e il suo tono sottile. Malek, in un ruolo secondario, ha dimostrato la sua abilità nel creare dinamiche interessanti, soprattutto nei suoi scambi con Anya Taylor-Joy. “Amsterdam” è un film che merita di essere rivalutato per la sua capacità di raccontare il lato oscuro dell’America. È disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, TIMVision e Amazon Prime Video.

Oppenheimer: un viaggio visivo e narrativo

Infine, “Oppenheimer“, uscito nel 2023, ha segnato un altro traguardo nella carriera di Rami Malek. Il film, diretto da Christopher Nolan, ha ricevuto sette premi Oscar e ha incassato quasi un miliardo di dollari in tutto il mondo. Malek, sebbene in un ruolo minore, ha saputo rendere il suo personaggio memorabile all’interno di un cast stellare che include Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt. “Oppenheimer” è un’opera visivamente straordinaria e tecnicamente impeccabile, che offre spunti di riflessione sulla storia e sull’ideologia. Il film è disponibile su Google Play, Apple iTunes, Netflix e Amazon Prime Video.

Rami Malek continua a dimostrare il suo talento e la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi, rendendolo uno degli attori più interessanti del panorama cinematografico contemporaneo. Con questi film, gli spettatori possono apprezzare la sua evoluzione artistica e la sua dedizione al mestiere.

