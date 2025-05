Rambo: Un prequel in arrivo al cinema, la saga cult degli anni ’80 si prepara a tornare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La saga di Rambo, che ha segnato un’epoca nel panorama cinematografico degli anni ’80, potrebbe presto tornare sul grande schermo con un film prequel. Millennium Media, già nota per il successo di titoli come “Attacco al potere” e “I Mercenari“, sta presentando il nuovo progetto al Mercato di Cannes, suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati di cinema.

I dettagli del prequel

Il nuovo film di Rambo sarà diretto da Jalmari Helander, noto per il suo lavoro in “Sisu“. La sceneggiatura è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, autori già noti per il film “Black Adam“. Le riprese sono programmate per iniziare nel mese di ottobre in Thailandia, un luogo che promette di offrire scenari suggestivi e adatti all’ambientazione del film.

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nel mistero, il sito Deadline ha confermato che il film racconterà le origini di John Rambo, seguendo il personaggio durante la Guerra del Vietnam. Attualmente, il casting è in fase iniziale, con la ricerca di attori che possano interpretare ruoli chiave nella storia.

Sylvester Stallone, l’iconico attore che ha dato vita a Rambo nei film precedenti, è stato informato dello sviluppo di questo progetto, ma al momento non sembra essere coinvolto attivamente nella produzione. La sua assenza potrebbe segnare un cambiamento significativo nella saga, che ha visto il suo volto associato al personaggio per decenni.

La storia di Rambo

Il personaggio di Rambo è stato creato da David Morell nel suo romanzo “Primo Sangue“, pubblicato nel 1972. Il film originale, uscito nelle sale nel 1982, ha visto Stallone nel ruolo del veterano di guerra John Rambo, costretto a nascondersi tra le montagne e a combattere contro uno sceriffo e i suoi uomini. Questo primo capitolo ha dato il via a un franchise che, nel corso degli anni, ha prodotto cinque film, incassando oltre 800 milioni di dollari a livello globale.

L’ultimo capitolo della saga, “Rambo: Last Blood“, è stato distribuito nel 2019 e ha visto Stallone anche tra i produttori. Questo film ha raccolto 92 milioni di dollari ai box office, dimostrando che l’interesse per il personaggio rimane forte anche dopo tanti anni.

Le dichiarazioni del team di produzione

Jonathan Yunger, presidente di Millennium Media, ha espresso entusiasmo per il nuovo progetto, affermando: “Siamo elettrizzati nell’introdurre un nuovo capitolo nella storia di Rambo. Questo progetto è un omaggio a una delle migliori saghe nella storia del cinema e si rivolgerà a chi è già fan da molto tempo e ai nuovi spettatori”. Yunger ha sottolineato l’importanza di avere Jalmari Helander alla regia, descrivendolo come un filmmaker con una visione e un’energia eccezionali, perfetto per offrire un’esperienza ricca di azione.

Anche Jalmari Helander ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, dichiarando: “Sono il più grande fan di Rambo da quando avevo 11 anni. Essere in una situazione in cui posso realmente realizzare il mio film di Rambo è così surreale. La catena di eventi che mi ha portato qui fa avere, in un modo fantastico, senso alla mia intera infanzia”. Helander sembra determinato a riportare sul grande schermo il più grande eroe dei film d’azione, promettendo un’esperienza che saprà coinvolgere tanto i fan storici quanto le nuove generazioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!