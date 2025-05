Ralph Macchio torna nei panni di Daniel LaRusso in Karate Kid: Legends al fianco di Jackie Chan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Ralph Macchio, noto per il suo iconico ruolo di Daniel LaRusso, è pronto a tornare sul grande schermo in “Karate Kid: Legends“. In questa nuova avventura, l’attore condividerà il set con Jackie Chan, portando avanti l’eredità di una delle saghe più amate del cinema. Macchio ha rilasciato alcune dichiarazioni a GamesRadar+ riguardo all’evoluzione del suo personaggio e alla dinamica che si creerà con Chan, promettendo un film ricco di emozioni e colpi di scena.

L’evoluzione di Daniel LaRusso

Ralph Macchio ha descritto il suo personaggio, Daniel LaRusso, come un individuo che ha subito una crescita significativa nel corso degli anni. “È più concreto, un po’ più Miyagi nel suo modo di fare, proprio come lo abbiamo lasciato alla fine di Cobra Kai“, ha affermato l’attore. Questa evoluzione è il risultato di un lungo percorso, che ha visto Daniel affrontare sfide e trionfi. Macchio ha sottolineato che, nonostante il tempo trascorso, la crescita del suo personaggio è coerente e naturale, portandolo a un punto in cui già immaginava si sarebbe trovato.

Il film “Karate Kid: Legends” si concentra su Li Fong, un giovane talento del kung fu che si trasferisce a New York con la madre. La tranquillità della sua nuova vita verrà interrotta dall’incontro con un campione locale di karate. Saranno Mr. Han, interpretato da Jackie Chan, e Daniel LaRusso a guidare Li Fong nella preparazione per la grande sfida finale. Questo nuovo capitolo promette di esplorare non solo le tecniche di combattimento, ma anche i valori di amicizia e rispetto che hanno sempre contraddistinto la saga.

La chimica tra Ralph Macchio e Jackie Chan

Un aspetto che ha catturato l’attenzione di Macchio è stata la chimica che si è creata con Jackie Chan. “È difficile non trovare una dinamica nuova e divertente quando sei con Jackie Chan“, ha dichiarato. Chan è descritto come una persona dal grande spirito, sempre entusiasta di lavorare sul set. Macchio ha notato come Chan arrivi presto e se ne vada tardi, mostrando una dedizione al lavoro che è contagiosa. “È come un bambino in un negozio di caramelle”, ha aggiunto, evidenziando l’energia positiva che Chan porta con sé.

Questa collaborazione rappresenta per Macchio un’esperienza unica e stimolante. La presenza di Chan non solo arricchisce il film, ma offre anche a Macchio l’opportunità di apprendere e crescere come attore. La combinazione delle loro abilità promette di regalare al pubblico scene di combattimento memorabili e coreografie spettacolari.

Le sfide delle scene di lotta

Ralph Macchio ha anche condiviso le sue impressioni sulle scene di lotta con Jackie Chan, rivelando che l’attore cinese si muove ancora con la freschezza di un ventenne. “Combattere con lui ti mette davvero alla prova”, ha affermato. Nonostante le sfide fisiche, Macchio ha descritto le riprese delle scene di combattimento come un’esperienza positiva e gratificante. “Le scene di lotta sono andate benissimo e tutto è stato grandioso”, ha concluso, sottolineando l’armonia che si è creata tra i due attori.

Con “Karate Kid: Legends” in arrivo, i fan possono aspettarsi un mix di nostalgia e novità, con Ralph Macchio e Jackie Chan pronti a portare sul grande schermo una storia di crescita, amicizia e combattimento. La pellicola si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati della saga e per chi ama il cinema d’azione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!