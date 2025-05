Rallentamenti nel progetto cinematografico di City on Fire: Austin Butler protagonista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “City on Fire“, ispirato all’opera di Don Winslow, ha suscitato grande interesse sin dal suo annuncio. Con Austin Butler nel ruolo principale e la regia di Matt Ross, il progetto promette di portare sul grande schermo una storia avvincente di conflitti tra imperi criminali. Recenti aggiornamenti confermano che, sebbene il progetto abbia subito dei rallentamenti, è ancora in fase di sviluppo e pronto a prendere vita.

La trama di city on fire

“City on Fire“, tradotto in italiano come “Città in fiamme“, è il primo capitolo di una trilogia scritta da Don Winslow, pubblicata nel 2022. La narrazione si concentra su una guerra tra due potenti organizzazioni criminali: una irlandese e una italiana, che esercitano il loro dominio sul New England, nella parte nord-orientale degli Stati Uniti. Il protagonista, Danny Ryan, interpretato da Austin Butler, è un giovane che si trova costretto a trasformarsi da semplice soldato di strada a un temuto capomafia. La sua evoluzione è guidata dalla necessità di proteggere i suoi cari e il suo territorio.

La storia si sviluppa tra gli anni ’80 e ’90, un periodo caratterizzato da tensioni sociali e conflitti tra bande. La trilogia prosegue con i titoli “Città di sogni” e “Città in rovine“, ampliando ulteriormente l’universo narrativo e approfondendo le dinamiche tra i personaggi e le loro scelte.

Aggiornamenti sul progetto e il ruolo di matt ross

Dopo un periodo di silenzio, il progetto di “City on Fire” ha ripreso vigore. Secondo quanto riportato dal sito Deadline, la regia sarà affidata a Matt Ross, un nome noto nel panorama cinematografico sia come attore che come regista. Ross ha recitato in film iconici come “American Psycho” e “The Aviator“, ma ha anche dimostrato le sue capacità dietro la macchina da presa con opere come “28 Hotel Rooms” e “Captain Fantastic“. Quest’ultimo film ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui una nomination all’Oscar per Viggo Mortensen come Miglior Attore Protagonista.

La sceneggiatura di “City on Fire” è stata adattata da Justin Kuritzkes, che ha già lavorato a progetti di rilievo come “Challengers” per il regista Luca Guadagnino. Questo team di professionisti promette di portare sullo schermo un’opera di grande impatto, capace di catturare l’attenzione del pubblico e di rendere giustizia al materiale originale di Winslow.

Aspettative e futuro del film

Con il ritorno di “City on Fire” nel panorama cinematografico, le aspettative sono alte. La combinazione di un cast talentuoso e di una trama avvincente potrebbe rivelarsi vincente. Austin Butler, dopo il successo ottenuto in altri progetti, si prepara a cimentarsi in un ruolo complesso e sfaccettato, mentre Matt Ross si appresta a dimostrare nuovamente le sue doti di regista.

La trilogia di Don Winslow ha già conquistato un vasto pubblico, e la trasposizione cinematografica potrebbe ampliare ulteriormente la sua portata. Con una storia che esplora temi di lealtà, potere e sacrificio, “City on Fire” ha il potenziale per diventare un film di riferimento nel genere crime-drama. Gli sviluppi futuri saranno seguiti con attenzione, mentre il progetto continua a prendere forma e a prepararsi per il grande schermo.

