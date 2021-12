Rakuten TV: tante le novità a gennaio 2022

È arrivato il nuovo anno, e con esso anche una grande serie di nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma Rakuten TV, tra attesi nuovi film, campioni d’incassi, e serie tv!.

Sezione cinema: arriva “Tre piani” di Nanni Moretti

Dal 6 gennaio è disponibile sulla piattaforma il nuovo film di Nanni Moretti, “Tre Piani”, presentato all’ultimo festival di Cannes. Un racconto drammatico che ha per protagonisti gli abitanti di un condominio, il cui equilibrio è stravolto da un avvenimento drammatico. Questa toccante pellicola è interpretata da Alba Rohrwacher, Margherita Buy, Denise Tantucci, Riccardo Scamarcio, e dallo stesso Nanni Moretti.

Il giorno successivo, il 7 gennaio, un ‘altro atteso titolo, “Ariaferma”, di Leonardo Di Costanzo, una storia ambientata in un carcere in via di dismissione. Nel cast, tra gli altri, Toni Servillo e Silvio Orlando.

Il 17 gennaio, torna una delle saghe più amate di sempre, col nuovo capitolo degli Acchiappafantasmi, “Ghostbusters Legacy” (disponibile anche in 4K UHD). Un film che affascinerà i fan di vecchia data e riuscirà anche ad attirare una generazione di appassionati completamente nuova.

In arrivo sulla piattaforma il 20 gennaio, la commedia diretta da Vincenzo Salemme, “Con tutto il cuore”, con lo stesso Salemme nei panni di un pacato professore di latino e greco che vedrà il suo carattere cambiare radicalmente dopo un trapianto di cuore… Dato che il nuovo cuore apparteneva originariamente ad un criminale. A fianco di Salemme abbiamo Serena Autieri.

A fine mese sarà disponibile “Nowhere Special”

Dal 22 gennaio sarà possibile vedere il nuovo lavoro del regista Uberto Pasolini, “Nowhere Special”, un film che parla di addii, di famiglia, del rapporto inscindibile che lega un padre e un figlio. James Norton interpreta John, un padre che, avendo davanti a sé pochi mesi di vita, trascorre i giorni che gli restano cercando una famiglia e una nuova vita per suo figlio, Michael.

Il 27 gennaio, arriva invece sulla piattaforma il sequel di un film d’animazione molto apprezzato: “Baby Boss 2: Affari di famiglia” (disponibile anche in 4K UHD), una pellicola perfetta per i più piccoli, con un umorismo che piacerà anche ai più grandi.

Infine, il giorno successivo arriva su Rakuten TV “Resident Evil: Welcome to Racoon City” (anche in 4K UHD), una nuova trasposizione cinematografica della famosissima saga videoludica di Resident Evil.

Sezione AVOD e sezione SVOD: tante le novità in arrivo

Anche nella sezione AVOD molte novità in arrivo nel mese di Gennaio, con titoli come “Strade Perdute” del grande regista David Lynch ad arricchire il catalogo. Tra gli altri titoli, anche la Palma d’oro a Cannes del 1996 “Segreti e Bugie”, il film con Sienna Miller “Just Like a Woman”, “Tanguy” e “My Beautiful Laundrette”.

Nella sezione SVOD, invece, il 2 gennaio arriva la seconda stagione di “Baptiste”, spin-off dell’acclamata serie televisiva “The Missing”, mentre il 10 gennaio prosegue la seconda stagione di “Power Book II”, lo spin-off di “Power”.

Rakuten TV: fino al 9 gennaio continua la promo Best of 2021

Il 16 gennaio, invece, debutta su Starzplay la nuova serie televisiva “Express”, in cui si seguono le vicende della psicologa criminale Barbara alle prese con una forma di crimine della quale rimane vittima: il rapimento rapido.

Dal 27 dicembre, infine, è disponibile anche l’intera seconda stagione di “Hightown”, serie crime da guardare tutta d’un fiato.

Fino al 9 gennaio 2022, inoltre, continua la promo Best of 2021, con i migliori titoli dell’anno ad un prezzo imbattibile. Tra le pellicole, anche “A Quiet Place II”, “Promising Young Woman”, “Run Hide Fight”, “Riders of Justice”, “Monster Hunter” e “Peter Rabbit 2”.

Maria Grazia Bosu

31/12/2021