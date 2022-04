RAKUTEN TV: i canali lineari FAST su web e mobile

La piattaforma streaming Rakuten TV aumenta i dispositivi per offrire agli utenti e agli inserzionisti molteplici accessi ai suoi contenuti gratuiti.

Rakuten TV e le sue strategie

La piattaforma Rakuten TV, tra le principali europee di Video On Demand, lancia su web e mobile i suoi canali lineari FAST – Advertising served, rendendo disponibili anche su web e mobile tutti i canali attualmente disponibili su Smart Tv.

Diventa così più facile per gli spettatori e vantaggioso per gli inserzionisti l’accesso ai contenuti gratuiti attraverso tutti i dispositivi. Rakuten TV propone diversi tipi di offerta: acquisto, noleggio, abbonamento o visione gratuita con pubblicità, tutto in un unico luogo.

Queste le parole di Cédric Dufour, CEO della società

“Dopo anni di posizionamento come “Il tuo cinema a casa”, Rakuten TV fa adesso questo ulteriore passo in avanti, perseguendo quella che è la nostra strategia di punta: diventare uno dei leader principali nei settori AVOD & FAST in Europa, portando l’intrattenimento ovunque gli utenti ne abbiano bisogno. Vogliamo che la nostra piattaforma permetta agli spettatori di accedere a tutti i contenuti disponibili su Rakuten TV ovunque si trovino, dando loro la possibilità di godere delle loro forme di intrattenimento preferite in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, secondo le loro esigenze e preferenze.”

Per ciò che concerne i canali, gratuiti e con pubblicità, saranno accessibili tramite il sito web, l’app iOS e l’app mobile Android attraverso la sezione del menu dedicata.

Rakuten TV è presente in 42 paesi in Europa con una media di 100 canali per Paese, proponendo notizie, sport, attualità, intrattenimento per bambini, musica, ecc. da brand riconosciuti a livello mondiale.

In questo modo, con il lancio dei canali lineari su web e mobile, l’azienda garantisce la possibilità agli utenti di collegarsi ovunque si trovino.

Come già detto, i vantaggi non mancano anche per gli inserzionisti, che aumenteranno sicuramente le loro performance: gli utenti guarderanno i loro annunci via mobile, con una diffusione ancora più personalizzata e su misura.

Roberta Rosella

20/04/2022