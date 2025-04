Rakuten TV celebra l’Earth Day con una selezione di film e documentari dedicati all’ambiente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In occasione dell’Earth Day, che si celebra il 22 aprile, Rakuten TV offre un mese ricco di contenuti cinematografici focalizzati sulla relazione tra l’uomo e l’ambiente. Attraverso una selezione di film cult, documentari e nuove uscite, la piattaforma invita a riflettere su temi ecologici e sociali, proponendo storie che stimolano la consapevolezza ambientale e l’impegno verso un futuro sostenibile.

Earth Day su Rakuten TV: un viaggio tra cinema e ambiente

Per onorare l’Earth Day, Rakuten TV ha curato una raccolta di opere cinematografiche e documentari che analizzano il legame tra gli esseri umani e il pianeta. Tra i titoli più significativi figurano opere come “Il Robot Selvaggio” e “Flow”, che offrono nuove prospettive sulla natura e il suo stato attuale. I classici del cinema, come “Wall-E”, “Oceania”, “Avatar” e “Interstellar”, pongono interrogativi cruciali riguardo all’impatto delle azioni umane sull’ambiente.

La selezione proposta da Rakuten TV è variegata e comprende diversi generi, dall’animazione alla fantascienza, fino al documentario. In particolare, “I Am Greta” si distingue per il ritratto autentico di Greta Thunberg, giovane attivista per il clima, mentre “Il sale della terra” racconta la vita attraverso l’obiettivo del fotografo Sebastião Salgado. “Una scomoda verità 2” invita a riflessioni profonde con immagini incisive e proposte concrete per affrontare la crisi climatica.

Non mancano nemmeno i film catastrofici, come “2012” e “The Day After Tomorrow”, che trasformano le conseguenze del cambiamento climatico in potenti narrazioni visive, fungendo da monito per il pubblico.

Le nuove uscite di maggio 2025: storie contemporanee

Il mese di maggio segna anche l’arrivo di nuovi titoli su Rakuten TV, che riflettono le dinamiche attuali della società. “Bridget Jones: Un amore di ragazzo” segna il ritorno di un’eroina amata, mescolando leggerezza e introspezione.

In “Babygirl”, Nicole Kidman esplora le complessità del potere e del desiderio in un thriller psicologico diretto da Halina Reijn. La commedia italiana “10 giorni con i suoi” e il noir metropolitano “The Alto Knights”, con Robert De Niro, arricchiscono ulteriormente l’offerta, offrendo una varietà di emozioni e stili narrativi.

Un catalogo AVOD ricco di emozioni e riflessioni

Per chi desidera un intrattenimento più contemplativo in occasione dell’Earth Day, Rakuten TV offre i canali Weather Spy e Naturescape, che presentano paesaggi naturali e suoni rilassanti, invitando a una pausa visiva e a una riflessione profonda.

Il catalogo gratuito si arricchisce di titoli che spaziano dal dramma al thriller, tra cui “Widows” di Steve McQueen, “Unfaithful” con Diane Lane, “Ad Astra” con Brad Pitt e la commedia romantica “Sotto il cielo delle Hawaii”, con Bradley Cooper ed Emma Stone.

Il racconto si fa serrato con film come “Runner, Runner”, “Radio Killer”, “Elektra” e i classici d’azione con Steven Seagal, “Trappola in alto mare” e “Trappola sulle montagne rocciose”. Non mancano nemmeno il thriller psicologico “Il negoziatore” con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, e l’intrigo legale di “Il cliente”.

Promozioni di maggio su Rakuten TV

Per il mese di maggio, Rakuten TV propone diverse promozioni interessanti. I film sono disponibili a partire da 3,99€, con una selezione speciale dedicata ai titoli più iconici della saga di “Mission: Impossible” e “Top Gun”. Inoltre, gli utenti possono accedere a una vasta libreria di film d’animazione, horror e blockbuster provenienti dai principali studi cinematografici internazionali.

